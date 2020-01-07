Update 10 januari 2020

Naar aanleiding van het onderzoek heeft reisorganisatie Sunweb de slogan bij de door hen aangeboden annuleringsverzekering veranderd van 'Annuleren om elke reden' naar 'Ruimere annuleringsdekking'.

Veel reisorganisaties bieden klanten tijdens het boekingsproces standaard verzekeringen aan van internationale verzekeraars. Deze zijn vaak onvoordelig. De premie is relatief hoog, gemiddeld 5% van de reissom. Ook zijn er zijn veel beperkende voorwaarden.

Annuleringsverzekering

Vliegticketverkoper WTC spant de kroon met premies tot wel 28% van de reissom. Daarvoor krijgt de verzekerde bij annulering slechts 85% van de ticketkosten terug. Daarbovenop betaalt de klant aan het reisbureau nog eens €50 zodra hij aanspraak maakt op de verzekering. Bovendien stopt de verzekering 48 uur voor vertrek.

Sunweb en TUI zijn onduidelijk over de voorwaarden. Beide melden dat de klant met de aangeboden verzekering ‘om elke reden’ mag annuleren. Maar in de polisvoorwaarden van de verzekeraar (de Europeesche) staan diverse uitsluitingen. Denk aan noodweer op de vakantiebestemming, een ernstig ziek huisdier en zelfs het faillissement van de reisorganisatie.

Als de reden voor annulering wel onder de dekking valt, vergoedt de verzekeraar maximaal 75% van de kosten.

Reisverzekering

De uitsluitingen staan vaak niet in de verzekeringskaart waarin de verzekeraar de belangrijkste kenmerken van zijn product samenvat.

Zoek- en reddingskosten zijn bijvoorbeeld uitgesloten bij de verzekeringen die Easyjet en Schipholtickets aanbieden. Maar dat blijkt pas als je de uitgebreide polisvoorwaarden leest. Dit is bijvoorbeeld een belangrijke dekking voor wintersporters, wandelaars en zeilers.

Ook wintersportdekking ontbreekt in de meeste reisverzekeringen. Zelfs bij aanbieders van vluchten naar winterbestemmingen.

Minimale bagagedekking

Reisverzekeringen scoren ook slecht op bagagedekking. Vooral de dekking van elektronica, zoals laptops, camera’s en smartphones, is minimaal.

Expedia biedt een verzekering aan die smartphones en tablets zelfs helemaal uitsluit van dekking. Net als fietsen, kunstgebitten, gehoorapparaten, sleutels, brillen, lenzen en reisdocumenten.

Ook Ryanair (Europ Assistance) sluit elektronica, brillen en contactlenzen uit. Bij bagage die wel onder de dekking valt, keert de verzekeraar alleen uit als de verzekerde een aankoopbewijs kan laten zien.

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