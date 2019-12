Kortlopende annuleringsdekking erg duur

Zes keer zo duur

Voor een kortlopende annuleringsdekking betaal je al snel honderden euro’s te veel. Een doorlopende verzekering is vaak goedkoper en je bent het hele jaar verzekerd. Terwijl de dekkingen vergelijkbaar zijn.

Het verschil zit in de manier waarop de verzekeraar de premie berekent. De prijs van een kortlopende annuleringspolis is een percentage van de reissom. Vaak 5% tot 7%. Dat kan duur uitpakken bij meerdere of dure reizen. Bij een doorlopende annuleringsverzekering is de premie een percentage van de verzekerde som. Dus van de maximale vergoeding die de verzekeraar uitkeert.

Voorbeeld

Een gezin met 2 kinderen gaat 2 weken op vakantie naar de Verenigde Staten voor €12.000. De doorlopende annuleringsverzekering van FBTO kost het gezin jaarlijks €114. Terwijl ze voor een kortlopende verzekering maar liefst €653 betalen. Dat is bijna 6 keer zoveel.

Toch kortlopend?

De kortlopende variant is meestal goedkoper als je maar 1 keer per jaar op vakantie gaat. Dit is wel afhankelijk van de prijs en geldt voor een:

Alleenstaande bij een reis tot ongeveer €1000.

Een stel bij een reis tot €1800.

Een gezin met twee kinderen tot €2000.

Het voordeel van een kortlopende polis is dat je niet aan een beperkte maximale verzekerde som vastzit. Dat kan bij een doorlopende polis een probleem zijn bij (meerdere) prijzige reizen.

