Consumentenbond; regels ‘natuurlijk’ en ‘puur’ op voedseletiketten

In de Warenwet staan nauwelijks regels voor de claims ‘met natuurlijke ingrediënten’, ‘100% natuurlijk’ en ‘puur’. Toch nemen consumenten deze termen vaak serieus en associëren ze die met gezond. En fabrikanten spelen daar handig op in. Ze gebruiken dit soort kreten om hun producten te pas en te onpas een gezondere uitstraling te geven.

‘Natuurlijke’ saus en snoep

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We kwamen termen als ‘natuurlijk’ en ‘puur’ tegen op producten die niet bepaald gezond zijn, vol bewerkte ingrediënten. Zoals ranja, cola, sausmix, koek, suikerklontjes, winegums, chips en ravioli. Omdat niet is vastgelegd hoe fabrikanten die claims ‘puur’ en ‘natuurlijk’ mogen gebruiken, geven ze er allemaal hun eigen draai aan. Daardoor staat de deur wagenwijd open voor misleiding.’

Enquête

De Consumentenbond onderzocht ook hoe consumenten kijken naar claims als ‘100% natuurlijk’, ‘met natuurlijke ingrediënten’ en ‘puur’. Ruim de helft van de consumenten vindt ‘natuurlijk’ niet passen bij een voedingsmiddel dat in een fabriek bewerkt is. En driekwart van de consumenten wil dat er heldere regels komen voor het gebruik van dit soort termen.

Europese regels

De Consumentenbond pleit voor Europese regels om misleiding met claims als ‘puur’ en ‘natuurlijk’ uit te bannen. En in afwachting daarvan moet de Nederlands overheid vast richtlijnen opstellen. Tegelijkertijd roept de Consumentenbond fabrikanten op om loze claims zo snel mogelijk van hun verpakkingen te halen. Enkele fabrikanten hebben na vragen van de Consumentenbond al toegezegd hun verpakking aan te gaan passen.