Honderden euro’s verschil in notaristarieven

Mysteryonderzoek

Mysteryonderzoekers van de Consumentenbond belden met 30 notariskantoren. Ze deden zich voor als een 59 jarige man die meerdere jaren het maximale belastingvrije bedrag (in 2021 €6604) op papier wil schenken aan zijn drie meerderjarige dochters. Door vermogen op papier te schenken (en pas op een later moment echt te geven), kunnen consumenten vaak (tien)duizenden euro’s erfbelasting en inkomstenbelasting ontlopen.

Grote verschillen

De tarieven die de 30 notarissen rekenen voor een notariële akte voor de schenking op papier variëren van €252 tot €945, inclusief btw. Een kwart van de kantoren rekent tussen de €600 en €700 voor de eerste akte. Een tweede en derde akte zou logischerwijs goedkoper moeten zijn, omdat de notaris daar veel minder werk aan heeft. Toch offreren slechts 11 van de 30 daarvoor een lager tarief. En ook dan zijn de verschillen groot. Van een minimale prijsverlaging van €15 tot een zeer forse korting van €745.

Goedkoper alternatief

Consumenten die vrijgestelde schenkingen op papier willen doen, kunnen notariskosten besparen door zelf onderhandse schenkaktes op te maken en een notaris vragen deze achteraf voor meerdere jaren te bekrachtigen. Dat scheelt een aantal dure notarisbezoeken.

Om consumenten te helpen heeft de Consumentenbond een aantal stappenplannen en voorbeeldovereenkomsten op zijn site gezet. Deze zijn alleen toegankelijk voor leden. Ook staan er voorbeelden op hoe consumenten fiscaalvriendelijk kunnen schenken zónder notarisbezoek.

Schenken op papier

Schenken op papier is een populaire manier om belasting te besparen. Met een schenking op papier kunnen ouders belastingvrij vermogen overdragen naar hun kind(eren), zonder dat ze het geld al echt ‘kwijt’ zijn. Op papier geven ze het geld, maar ze lenen het als het ware direct weer terug. Het kind krijgt het geld pas in handen op een moment dat de ouders dat willen, bijvoorbeeld na het overlijden van hen beiden.