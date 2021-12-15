Rabobank start in januari met aanbieden compensatievoorstel woekerrente

De bank berekent het verschil tussen de rente die de klant heeft betaald en wat hij volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) had moeten betalen. Klanten bij wie dat verschil groter is dan 50 euro, krijgen de te veel betaalde rente terug. Daarbovenop vergoedt de Rabobank de rente over de te veel betaalde rente.

Vergoeding vanaf 2001

De regeling geldt voor rentebetalingen vanaf 2001 over de volgende producten: Doorlopend Krediet (inclusief HuisVoordeelKrediet en Studentenkrediet), Krediet op Betaalrekening (inclusief Rabo Exclusief Krediet), Rabo Kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard. Huidige klanten van de bank of haar dochters Freo en Fideaal hoeven geen actie te ondernemen, zij krijgen automatisch bericht. Oud-klanten kunnen zich aanmelden via www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente.