Stroomleveranciers moeten laten zien waar zij stroom inkopen

De belangenorganisaties beoordeelden 41 stroomleveranciers op de duurzaamheid van hun investeringen, van hun inkoop en van hun levering van stroom. Gemiddeld krijgen de leveranciers op de consumentenmarkt een 6,6 voor duurzaamheid.

Inkoop hoofdzakelijk grijs

Tussen de geleverde stroom en de ingekochte stroom zit een groot verschil ten aanzien van de duurzaamheid. De door de consumentenleveranciers geleverde stroom wordt beoordeeld met 8,1. Voor de ingekochte stroom krijgen ze slechts een 5,8. De ingekochte elektriciteit is veelal grijs en wordt voor levering 'vergroend' met los bijgekochte certificaten. Zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO's). Leveranciers lijken zo heel duurzaam, omdat op hun stroometiket dan ‘groene stroom’ staat. Maar deze vorm van inkoop draagt nauwelijks bij aan toename van duurzame energieopwekking in Nederland.

Groenwassende massa

Sinds januari 2020 zijn energieleveranciers verplicht om een stroometiket te publiceren met informatie over alle geleverde stroom, groen en grijs. Dit heet full disclosure. Maar daarop staat níet vermeld wat voor stroom zij inkopen. De organisaties vinden dat leveranciers ook transparant moeten zijn over de herkomst van de ingekochte stroom. Zij zouden verplicht een bewijs van inkoop moeten aanleveren bij de Autoriteit Consument & Markt. Groene stroom mag dan alleen op het stroometiket staan als daar dezelfde hoeveelheid groene inkoop tegenover staat. Zo kunnen echt groene leveranciers zich onderscheiden van de groenwassende massa.

Ranglijst consumenten

De meest duurzame energieleveranciers op de consumentenmarkt zijn: Energie vanOns, Vrijopnaam, om | nieuwe energie, Pure Energie en Powerpeers. Deze leveranciers kopen ook duurzaam in en krijgen een 10. Van de 3 grootste leveranciers is Eneco het duurzaamst met een 9,0. Vattenfall krijgt dankzij duurzame investeringen een 7,4. Essent behoort tot de grijze achterblijvers met een 4,0.

Zakelijke ranglijst

Op de zakelijke markt scoren de energiereuzen beduidend slechter dan op de consumentenmarkt. Eneco scoort hier een 5,5, Vattenfall een 6,5 en Essent een 2,6. 'Dit staat in schril contrast met de groene veren waarmee zij pronken bij consumenten’, aldus de onderzoekers. De meest duurzame zakelijke energieleveranciers zijn Energie VanOns, om | nieuwe energie en Pure Energie.

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