Consumentenbond pleit opnieuw voor isolatievoucher

Het kabinet trekt de komende 8 jaar €4 miljard uit voor het isoleren van de 2,5 miljoen slechtst geïsoleerde woningen. Ook wordt de subsidieregeling voor isolerende maatregelen toegankelijker. Vanaf 2023 kunnen consumenten al subsidie krijgen bij 1 isolerende maatregel. Nu is subsidie alleen mogelijk bij 2 maatregelen. Het isolatieprogramma van het kabinet grijpt grotendeels terug op het Manifest Nationaal Isolatieprogramma (NIP) dat de Consumentenbond samen met 6 andere organisaties en 3 politieke partijen in september 2021 aan de minister aanbood.

Geen voucher is gemiste kans

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'We zijn blij dat het kabinet het NIP-manifest heeft omarmd. Maar een belangrijk onderdeel uit dat manifest is niet overgenomen, namelijk de isolatievoucher. Dat vinden we een gemiste kans.'

Met een isolatievoucher kunnen consumenten isolerende maatregelen (laten) uitvoeren, zonder dat ze dat zelf voor hoeven te schieten, zoals wel het geval bij de subsidieregeling. Molenaar: 'Daarmee haal je voor veel mensen een heel grote barrière weg, want niet iedereen kan een paar duizend euro neertellen, ook niet als ze dat later terugkrijgen.'

Kwaliteit

Een ander voordeel van de voucher is dat die bij vooraf geselecteerde bedrijven kan worden uitgegeven. Molenaar: 'Daarmee houd je invloed op de kwaliteit. In de overspannen isolatiemarkt is het namelijk niet ondenkbaar dat consumenten bij beunhazen terechtkomen met alle bijbehorende ellende.'

Naar verwachting komt de minister begin juni met verdere details over de uitvoering van het isolatieplan. De Consumentenbond blijft met het ministerie in gesprek.

Campagne

Tegelijk met het NIP werd op 2 april de campagne 'zet de knop om' voor snelle energiebesparing gelanceerd. De Consumentenbond is aangesloten bij een brede maatschappelijke verduurzamingscoalitie en steunt deze campagne.

De Consumentenbond helpt consumenten ook met besparen door zonnepanelen aan te bieden.