Anna van Duin is Universitair docent Privaatrecht en Digitalisering aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hanneke van Essen is Algemeen directeur bureau Nationale ombudsman. Tim Kraaier heeft ruime ervaring op financieel gebied, opgedaan onder meer als bestuurder en CFO van verschillende organisaties en de laatste jaren ook als intern toezichthouder.

Waardevolle kennis

Lousewies van der Laan, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT): ‘We zijn heel blij met de benoeming van de drie kandidaten. Zij beschikken over voor de Consumentenbond waardevolle en elkaar aanvullende kennis en ervaring. Met hen kan de RvT zijn rol als toezichthouder goed vervullen.’

Vervangen

Van Duin en Van Essen vervangen de RvT-leden Guusje ter Horst en Marco Loos, wiens termijnen eind 2023 aflopen. Tim Kraaier komt in de plaats van Raoul Teeuwen. Ook Teeuwens termijn liep eind 2023 af, maar omdat het onwenselijk is dat er 3 leden tegelijkertijd vertrekken, trad Teeuwen al op 10 december j.l. vrijwillig af.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie van de Consumentenbond en deze met raad bij te staan. De RvT bestaat per 1 januari 2023 uit Lousewies van der Laan (voorzitter), Guusje ter Horst (vicevoorzitter), Tim Kraaier, Marco Loos, Mieke Pigeaud-Wijdeveld en Matthijs Tetteroo.







