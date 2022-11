Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Honderdduizenden gezinnen hebben momenteel moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Het is dan aanlokkelijk om voor het hoogste eigen risico te kiezen, in ruil voor premiekorting. Maar als er dan zorg nodig is, zijn er 2 onwenselijke scenario’s: een hoge rekening of zorg mijden. Consumenten met een kleine beurs of met financiële problemen kunnen deze optie dus beter niet kiezen. Alleen voor gezonde consumenten met genoeg geld achter de hand voor onverwachte zorgkosten is het verhogen van het eigen risico het overwegen waard.’

Kloonpolissen

Verder waarschuwt de Consumentenbond verzekerden om alert te zijn op kloonpolissen. Een verzekeraar biedt dan polissen aan met vrijwel dezelfde dekking en voorwaarden, maar met een andere prijs. Per maand kan dit tientallen euro’s schelen. Dit is lastig te doorzien voor consumenten. De NZA en ACM hebben dan ook aangekondigd gezamenlijk onderzoek te doen naar dit soort polissen. Want het tast de transparantie van het aanbod aan.

Verdwijnen restitutiepolis

De Consumentenbond maakt zich ook zorgen over het verdwijnen van de restitutiepolis, omdat dit de keuzevrijheid van consumenten beperkt. Steeds meer verzekeraars maken van de restitutiepolis een combinatiepolis. Als de gewenste zorgverlener geen contract heeft met de verzekeraar, moet de consument een andere behandelaar zoeken of een deel van de rekening zelf betalen.

Zorgvergelijker

In de Zorgvergelijker van de Consumentenbond kunnen leden en niet-leden nagaan welke zorgverzekering het beste bij hen past. De Consumentenbond adviseert om niet alleen te kijken naar de premie. Kijk ook naar de voorwaarden, de gecontacteerde zorgverleners en naar eventuele veranderingen in de persoonlijke situatie.