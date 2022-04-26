Online abonnement opzeggen nog te vaak te moeilijk

De Consumentenbond bekeek het online opzeggemak van 123 bedrijven. Bij ruim een kwart (26%) van de bedrijven is online opzeggen te moeilijk. Vooral energiebedrijven, telefoon- en internetbedrijven en goede doelen maken het voor consumenten bewust lastig of zelfs onmogelijk.

Trucs

Volgens de wet moeten abonnementen die online zijn afgesloten ook online weer op te zeggen zijn. Alleen voor verzekeringen en schadeverzekeraars gelden deze regels niet. Toch proberen veel bedrijven met allerlei trucs onder die verplichting uit te komen. Zo doen ze alsof opzeggen een ingewikkeld proces is, dreigen ze met een langere verwerkingstijd bij online opzeggen of beweren ze dat bellen de snelste of beste manier is. Ook verstoppen organisaties de online opzegoptie in kleine lettertjes onderaan de pagina of in de algemene voorwaarden. Goede doelen spelen bovendien nogal eens in op het schuldgevoel van consumenten.

Op de vingers getikt

In 2020 deed de Consumentenbond ook al onderzoek naar de mogelijkheid om online op te zeggen. Toen waren de uitkomsten aanleiding voor de Autoriteit Consument & Markt om een aantal kranten, tijdschriften en loterijen aan te spreken. In die branches is nu een verbetering te zien. Maar in de sectoren die de toezichthouder met rust liet, blijft online opzeggen te ingewikkeld.

Verbeteringen

De Consumentenbond sprak 32 organisaties aan. 16 daarvan, waaronder veel goede doelen, voerden verbeteringen door. Een aantal bedrijven, waaronder Ziggo en Eneco, weigeren de online opzegoptie te verbeteren.