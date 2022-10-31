Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij kregen in september weer signalen dat reizigers hun vlucht misten en trokken direct aan de bel bij Schiphol. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat reizigers die voor 12 augustus hun vlucht misten, wel recht hebben op compensatie. En dat de mensen na die datum gewoon pech hebben. Het heeft even geduurd, maar gelukkig breidt Schiphol de regeling nu toch uit tot eind oktober.’

Consumenten kunnen hun claim tot en met 30 november indienen via Schiphol.nl/compensatie. De Consumentenbond heeft met Schiphol afgesproken de afhandeling van de claims te monitoren. Over enkele weken bespreekt de Consumentenbond de voortgang met Schiphol.

Honderden meldingen

De oorspronkelijke compensatieregeling werd opgetuigd na overleg met de Consumentenbond en liep tot 12 augustus. Schiphol gaf aan daarna geen problemen meer te verwachten, maar dat bleek te optimistisch.

De Consumentenbond Claimservice opende vervolgens een meldpunt om inzicht te krijgen in het aantal gemiste vluchten. Daar kwamen in september en oktober 560 meldingen binnen.

Eindhoven Airport

Ook Eindhoven Airport heeft inmiddels aangekondigd dat de regeling wordt verlengd. Iedereen die zijn vlucht miste door de lange rijen bij de security kan nog steeds een beroep kan doen op de compensatieregeling.