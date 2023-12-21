Van 2013 tot 2018 zette Samsung winkeliers onder druk om televisies niet onder een bepaalde prijs te verkopen. De fabrikant controleerde actief of verkopers zich aan deze afspraken hielden. Bovendien verstoorde Samsung met zijn prijsafspraken de marktwerking. Daardoor waren ook de prijzen van concurrerende televisiemerken onnodig hoog. In 2021 legde de Autoriteit Consument & Markt Samsung daarom een boete op van ruim €39 miljoen.

500 miljoen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Iedereen die tussen 2013 en 2018 een televisie kocht, betaalde teveel. En dat geldt niet alleen voor Samsung-televisies, maar voor alle merken. Dat teveel betaalde geld moet Samsung terugbetalen, vinden wij.’

Bert Heikens, voorzitter van Stichting Consumenten Competition Claims: ‘Gemiddeld betaalden consumenten 12% te veel voor een Samsung-televisie, met uitschieters tot wel 29%. De totale schade bedraagt naar schatting meer dan €500 miljoen. Een grote groep consumenten is in Nederland door Samsung gedupeerd.’

Aanmelden

De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims roepen consumenten op om zich aan te sluiten bij de actie. Consumenten die tussen 9 januari 2013 en 7 december 2018 in Nederland een televisie kochten bij een (web)winkel, kunnen meedoen. Dat geldt ook voor consumenten die een ander merk televisie kochten. Aanmelden is gratis.

Als de claim leidt tot een compensatie, dan heeft de procesfinancier recht op een vergoeding (no cure no pay). De vergoeding bedraagt maximaal 25%. Stichting Consumenten Competition Claims streeft ernaar dat Samsung ook deze vergoeding betaalt.

Samenwerking

Stichting Consumenten Competition Claims werkt samen met de Consumentenbond en ConsumentenClaim en wordt bijgestaan door het advocatenkantoor Scott+Scott. De rechtszaak wordt gefinancierd door Taupe Ltd.