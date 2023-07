Om te zien hoe goed de verkoopplatforms het aanbod van externe verkopers controleren, tuigden onderzoekers van de Consumentenbond een webwinkel op. Hiermee boden ze 9 artikelen aan die op Safety Gate stonden, een Europees alarmsysteem waarop landen informatie uitwisselen over gevaarlijke producten. 7 van de producten kwamen door de controle van Bol.com en Amazon.nl.

Simpele trucs

De onderzoekers omzeilden de controle van Bol.com en Amazon.nl met simpele trucs. Zo vervingen ze zogeheten EAN-codes (unieke productcodes) door zelfgekochte codes die niets met het artikel te maken hadden. Of ze gebruikten een foto van een CE-markering van een ander product. Zo kwamen op Bol.com onder andere een brandgevaarlijke mobiele airco, een spanningsmeter die schokken afgeeft en een levensgevaarlijke kinderschommel terecht. Op Amazon.nl plaatsten de onderzoekers onder meer onveilig kinderspeelgoed en een gevaarlijke bouwlamp.

De Consumentenbond bood ook 7 producten aan van AliExpress. Deze waren niet gevaarlijk, maar Bol.com zegt dropshipping niet toe te staan op zijn website en Amazon.nl stelt zeer strenge eisen aan dropshippers. In werkelijkheid werd de onderzoekers geen strobreed in de weg gelegd.

Roept om actie

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is schrikbarend dat het zo simpel is om de controlesystemen van deze grote verkoopplatforms om de tuin te leiden. Als ze goed hadden gekeken naar onze webshop, dan hadden ze kunnen zien dat het om dropshipping ging en we niet voldeden aan de eisen van Amazon. Die controle is dus een wassen neus. Maar we zijn vooral geschrokken van het feit dat producten die geregistreerd staan als gevaarlijk, zo makkelijk op die websites terecht komen. Dat roept om actie. De controle moet sterk verbeteren.’

Europese regels

In 2024 komen er nieuwe Europese regels voor de verkoop van producten van buiten de EU. Zo moeten partijen die iets verkopen op de Europese markt een vestiging, of op zijn minst een vertegenwoordiger, in Europa hebben. En platforms moeten producten van hun site verwijderen als blijkt dat die niet in orde zijn. Molenaar: ‘Dat is een goed begin. Maar wij vinden dat verkoopplatforms veel strenger vóóraf moeten controleren wat ze aanbieden via hun site. Wat ons betreft worden de Europese regels op dit punt nog flink aangescherpt.’