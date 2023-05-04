Zonnebrandmiddelen moeten beschermen tegen uv B- en uv A-straling. De SPF (Sun Protection Factor) zegt iets over de bescherming tegen uv B-straling. En volgens de wet moet de bescherming tegen uv A minimaal een derde zijn van de bescherming tegen uv B. Maar ook dat haalt Vision SPF30 Clear & Dry Transparante Spray niet. Het product levert slechts een kwart. Vision laat weten de testresultaten te bestuderen. Naïf zegt zich niet in de resultaten te herkennen.

Risico op huidkanker

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Met zonnebrandmiddelen die niet de beloofde bescherming bieden, verbranden consumenten sneller. Dat is niet alleen pijnlijk, maar ook gevaarlijk. Te veel uv B-straling draagt bij aan het risico op huidkanker. Zeker bij zonnebrandmiddelen moeten consumenten ervan uit kunnen gaan dat de beschermingsfactor klopt.’

Afraders vorig jaar nog te koop

In 2022 haalden 3 producten de geclaimde SPF niet, 2 daarvan zijn nog steeds te koop. Clinique mineral Sunscreen lotion for body en en Suntribe All Natural Zinc Sun Stick beloven SPF 30 maar bieden slechts SPF 11 en SPF 12.

De Consumentenbond onderzoekt elk jaar zonnebrandspray en -lotion met SPF 30 en SPF 50(+) en kijkt daarbij naar bescherming, gebruiksgemak en ingrediënten. Lees meer over zonnebrandmiddelen. De volledige test zonnebrandmiddelen staat ook in de Consumentengids van juni, die eind mei verschijnt.