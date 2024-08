Op 10 januari 2024 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Take Back Your Privacy de belangen mag behartigen van ruim 1,5 miljoen Nederlandse kinderen in de massaschadeclaim tegen TikTok.

Maar de rechtbank oordeelde ook dat Take Back Your Privacy geen immateriële schadevergoeding voor alle kinderen tegelijk kan vragen. Daarnaast vond de rechtbank dat de TikTok-actie alleen kan worden gevoerd voor Nederlandse kinderen die tussen 25 mei 2018 en 9 november 2022 een TikTok-account hebben aangemaakt. Dit betekent dat alle kinderen die hierna een account hebben aangemaakt, niet meer mee zouden kunnen doen met de TikTok-actie.

Inhoud hoger beroep

Take Back Your Privacy is het niet eens met het oordeel van de rechtbank. In een recente zaak tegen Salesforce en Oracle bepaalde het hof namelijk juist dat een stichting zoals Take Back Your Privacy wél immateriële schadevergoeding voor heel veel personen tegelijk moet kunnen vragen. Ook vindt Take Back Your Privacy het belangrijk dat alle Nederlandse kinderen met een TikTok-account zich kunnen blijven aanmelden voor de TikTok-actie. TikTok blijft hun privacy namelijk schenden.

Ook de andere stichtingen die actie hebben ondernomen tegen TikTok (Stichting Massaschade & Consument en Stichting Onderzoek Marktinformatie) gingen tegen de uitspraak in beroep.

Verantwoording

Friederike van der Jagt, voorzitter van Take Back Your Privacy: ‘TikTok moet de Nederlandse kinderen volledig compenseren voor de ernstige schendingen van privacyrechten en consumentenrechten. Ook komt Take Back Your Privacy op voor alle Nederlandse minderjarige TikTok-gebruikers: gebruikers uit het verleden, heden en de toekomst. Daar strijden wij voor in hoger beroep.'

Vervolg

Take Back Your Privacy wil graag dat de inhoudelijke behandeling van de TikTok-zaak snel verder gaat, zodat TikTok eindelijk inhoudelijk reageert op de verwijten van Take Back Your Privacy. Maar TikTok vertraagt de procedure en wil een pauze totdat over het hoger beroep is beslist. Op 2 oktober 2024 mogen alle partijen aan de rechtbank laten weten hoe zij het vervolg van de zaak voor zich zien.

Aanmelden nog mogelijk

Ouders kunnen hun kinderen nog steeds aanmelden voor de TikTok-actie.