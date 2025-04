20 dubieuze dropshippers ontmaskerd, aanpak hard nodig

Dropshippers hebben een webshop zonder eigen voorraad. Ze sturen bestellingen van klanten door naar een bedrijf (meestal in China). Dat bedrijf levert het product enkele weken later rechtstreeks aan de klant. De Consumentenbond bekeek 20 dropshippers waarover veel klachten binnenkomen bij de Consumentenbond en/of op Trustpilot.com. Consumenten hebben het dan vooral over slechte kwaliteit en hoge retourkosten.

Geen amateurs

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De 20 onderzochte dropshippers zijn geen amateurs die de regels niet goed kennen. We ontdekten dat ze enorme budgetten besteden aan adverteren via social media. Hun advertenties werden bij Google in totaal 211 miljoen keer getoond en bij Facebook en Instagram 99 miljoen keer. Dit zijn professionals die met slinkse trucs consumenten misleiden en de wettelijke regels omzeilen. Dropshopping is niet verboden, maar het gedrag van de onderzochte webshops wel.’

Alarmbellen

Veel van de onderzochte sites lijken op Nederlandse webwinkels. Met namen als vanhalenmode.nl, loisamsterdam.com en gezonde-schoenen.nl. Maar de helft van deze sites is in handen van bedrijven in Hong Kong, Dubai of het Verenigd Koninkrijk.

Vanuit daar zijn ze actief in meerdere landen. De bewuste sites hanteren ook ‘gewone’ prijzen’, waardoor er geen alarmbellen gaan rinkelen bij consumenten. De webshops gebruiken verder beloftes als ‘vandaag besteld = vandaag verstuurd’. Dit suggereert ten onrechte een korte levertijd. Door al deze trucs hebben consumenten niet in de gaten dat ze bij een dropshipper bestellen.

Hoge retourkosten

Dat de producten meestal uit China komen, staat nergens duidelijk vermeld. Consumenten zien vaak pas bij het retourneren dat ze hoge kosten moeten maken om producten terug te sturen naar China. Van de onderzochte webshops had geen enkele een Nederlands retouradres. Terwijl dat voor Nederlandse dropshipsites wel verplicht is. De Consumentenbond zag ook dat de dropshippers gebruik maken van nepreviews en verzonnen kortingen. Bovendien is de klantenservice ondermaats.

Faciliterende partijen aanspreken

De Consumentenbond heeft de nieuwe bevindingen gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Molenaar: ‘Handhaven is heel moeilijk bij internationaal opererende dropshippers die op professionele wijze de regels ontduiken. Ze kunnen bij veel klachten ook eenvoudig stoppen en een webwinkel beginnen met een andere naam. Daarom zijn er structurele oplossingen nodig, ook op Europees niveau, daarover denken wij mee met de ACM. We willen bijvoorbeeld dat de toezichthouder sneller en effectiever kan ingrijpen. In samenwerking met partijen die dit soort dropshippers faciliteren, zoals verkoop-, betaal- en advertentieplatforms.’