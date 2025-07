Boodschappen over de grens 12-20% goedkoper

De Consumentenbond bekeek de winkel- en online prijzen van 130 veel verkochte producten in België, Duitsland en Frankrijk. Daarbij zaten A-merken, budgetmerken en een aantal groente- en vleesproducten.

Colruyt blijkt de goedkoopste supermarkt in België, Carrefour Market de duurste. In Duitsland zijn GLOBUS, Kaufland, Netto en Penny de goedkoopste supermarkten, HIT is het duurst. En E.Leclerc is de goedkoopste supermarkt in Frankrijk. Monoprix is daar de duurste.

Grootste besparing in Frankrijk

In Frankrijk kunnen Nederlandse consumenten het meest besparen: gemiddeld 20% en met A-merken zelfs 28%. Ook Duitsland is aantrekkelijk voor A-merken. Die zijn daar gemiddeld 25% goedkoper dan in Nederland. Zo kost een fles Fanta orange in Nederland gemiddeld €2,61, in Frankrijk €1,62 en in Duitsland €1,64.

In België zijn vooral de budgetmerken van basisboodschappen goedkoop. Consumenten betalen daar gemiddeld €1,26 voor 1 kilo witte rijst en €0,59 voor 500 gram spaghetti. In Nederland is dat €1,46 en €0,94.

Sommige producten in Nederland goedkoper

Voor sommige producten is Nederland juist goedkoper dan de onderzochte landen. Zo zijn budgetmerken van ketchup, mayonaise en pindakaas in Nederland een stuk goedkoper dan in België. En A-merk koffie (Nescafé, Senseo) en chocola (Milka en Ritter Sport) zijn in Nederland goedkoper dan in Duitsland.

Bulkaanbiedingen

Voor consumenten die in Nederland vaak aanbiedingen kopen, zijn de prijsverschillen met de onderzochte landen een stuk minder groot. Nederland is namelijk kampioen kortingen. Van gewone kortingsacties tot bulkaanbiedingen zoals 1+1 gratis, 3 halen 2 betalen en 2e halve prijs.

Bulkaanbiedingen verleiden consumenten om meer te kopen dan ze nodig hebben. Daardoor geven ze meer geld uit, Bulkaanbiedingen zorgen ook voor overconsumptie en verspilling. Daarom pleit de Consumentenbond voor vaste lage prijzen in plaats van bulkaanbiedingen.