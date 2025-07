Er zijn veel socialmediagroepen, blogs en nieuwsartikelen waarin consumenten elkaar tips geven over de laagste prijs voor wasmiddel, cola of pasta. Voor sommige producten zou je vooral in Duitsland minder dan de helft betalen. We namen de proef op de som en bezochten tientallen supermarkten net over de grens en in Frankrijk.

Welk land is het goedkoopst?

Boodschappen doen over de grens kan goedkoper zijn. Je moet dan wel weten waar je boodschappen moet doen. België is vooral interessant voor budgetmerken. Duitsland en Frankrijk voor A-merken.

Land Gemiddeld prijsverschil t.o.v. Nederland Beste voor ... België 12% goedkoper Budgetmerken Duitsland 15% goedkoper A-merken Frankrijk 20% goedkoper A-merken

3500 prijskaartjes

We vergeleken per land ongeveer 130 veelverkochte producten, van A-merken tot budgetmerken. Budgetmerken zijn producten die de supermarkt aanbiedt als het goedkoopste alternatief voor een A-merk. Vaak zijn dit huismerken.

Tijdens de winkelbezoeken maakten we foto's van in totaal ruim 3.500 prijskaartjes. Ontbrekende prijskaartjes vulden we aan met online prijzen. Als je over de grens slim shopt, kun je behoorlijk besparen.

Hieronder lees je wat we per land voor de boodschappen betaalden. We lieten aanbiedingen en eventuele kwaliteitsverschillen tussen producten buiten beschouwing. Koop je in Nederland vaak iets in de aanbieding? Dan zijn de verschillen wel een stuk kleiner. Inhoudsverschillen rekenden we om naar de meest voorkomende inhoud in Nederland.

België gemiddeld 12% goedkoper

Voor een volle kar met 133 producten betaal je in België gemiddeld 12% minder dan in Nederland. Dit geldt voor A-merken en budgetmerken.

Vooral de budgetmerken van basisproducten zijn er veel goedkoper. Denk aan pasta, houdbare melk, tarwebloem, koffiebonen, rijst, frisdrank, fruitdrank, mineraalwater en wasmiddelen. A-merken van drogisterijartikelen, frisdrank en speciaalbier zijn er ook goedkoper.

Maar niet alles is goedkoper. Pindakaas, ketchup, mayonaise en verse melk? Die kun je beter in Nederland kopen.

Prijsstrijd tussen Colruyt en Albert Heijn

In België vind je ook winkels van Albert Heijn en Jumbo. Albert Heijn opende in 2011 zijn eerste Belgische filiaal, Jumbo volgde in 2019. Met succes. Hun aanwezigheid lijkt bij Belgische ketens zoals Colruyt tot lagere prijzen te leiden.

Uit ons onderzoek blijkt dat Colruyt gemiddeld de goedkoopste supermarkt in België is. Zowel voor voor een totale boodschappenkar én voor een kar met alleen budgetmerken. En zeker als er een Albert Heijn in de buurt is. In Wallonië vind je geen Albert Heijn en daar zijn de prijzen van Colruyt merkbaar hoger.

Supermarkt Prijsniveau totale boodschappenkar Colruyt (laag)* 9% goedkoper Albert Heijn 6% goedkoper Colruyt (hoog)** 5% goedkoper Okay 2% goedkoper Jumbo 0% goedkoper Delhaize 4% duurder Carrefour Hyper 9% duurder Carrefour Market 10% duurder

Supermarkt Prijsniveau alleen budgetmerken Colruyt (laag)* 10% goedkoper Colruyt (hoog)** 8% goedkoper Albert Heijn 6% goedkoper Okay 4% goedkoper Lidl 2% goedkoper ALDI 1% goedkoper Jumbo 0% goedkoper Delhaize 4% duurder Carrefour Hyper 13% duurder Carrefour Market 15% duurder

Peildatum: mei 2025. Exclusief aanbiedingen. Prijzen kunnen per filiaal iets verschillen.

* Colruyt (laag): vestigingen van Colruyt met Albert Heijn in de buurt zijn goedkoper.

** Colruyt (laag): vestigingen van Colruyt zonder Albert Heijn in de buurt zijn duurder.

Colruyt en Okay (beide onderdeel van Colruyt Group) verkopen het goedkope budgetmerk Everyday. Carrefour heeft Simply als budgetmerk. Andere supermarkten gebruiken vaker hun huismerk als goedkoopste alternatief.

AH België vs AH Nederland

Een Albert Heijn of Jumbo in België is flink goedkoper als je dezelfde producten koopt.

Voor een kar met 100 producten betaal je bij Albert Heijn in België gemiddeld €90 minder dan in Nederland (€322 vs. €412).

Bij Jumbo betaal je gemiddeld €58 minder (€345 vs. €403).

ALDI en Lidl zijn gemiddeld ook goedkoper dan in Nederland, maar de verschillen zijn kleiner.

Afhankelijk van de producten in een boodschappenkar kunnen alle bedragen en percentages anders zijn.

Duitsland gemiddeld 15% goedkoper

In Duitsland betaal je gemiddeld 15% minder voor een volle kar met 137 producten. A-merken zijn gemiddeld zelfs 25% goedkoper dan in Nederland. Denk daarbij vooral aan frisdranken, huishoudelijke artikelen en drogisterijartikelen. In Nederland zijn dit soort artikelen wel vaak in de aanbieding. Maar meestal kunnen de aanbiedingsprijzen niet op tegen de Duitse prijzen. Dus in Nederland krijg je bij '1+1 gratis' dus eigenlijk niets gratis. In Duitsland zijn er ook vaak aanbiedingen, dan zijn deze producten dus nog goedkoper.

Budgetmerken zijn in Duitsland niet altijd goedkoper. Gemiddeld is er nauwelijks een verschil. Zo betaal je meer voor chips, broodbeleg, wasmiddel, sauzen, filterkoffie en koffiepads. En groenteconserven, pasta, Goudse kaas plakken en frisdrank zijn juist weer goedkoper.

Beste keuze: Kaufland en GLOBUS

In onze steekproef rond Aken en Krefeld waren Kaufland en GLOBUS de meest voordelige allround-supermarkten voor een volle boodschappenkar. Penny en Netto zijn ook goedkoop, maar bieden minder keuze en hebben een rommelige winkelervaring. Vul je je kar met alleen maar budgetmerken, dan zijn naast GLOBUS ook ALDI en Lidl goedkoop in Duitsland. Maar let op dat budgetmerken zoals eerder gezegd niet altijd goedkoper zijn in Duitsland.

Supermarkt Prijsniveau totale boodschappenkar GLOBUS 1% goedkoper Kaufland 1% goedkoper Netto 1% goedkoper Penny 1% goedkoper REWE 1% duurder Edeka 2% duurder HIT 4% duurder

Supermarkt Prijsniveau budgetmerken Lidl 4% goedkoper ALDI 3% goedkoper GLOBUS 3% goedkoper NORMA 2% goedkoper Penny 1% goedkoper Kaufland 1% duurder Netto 1% duurder REWE 1% duurder Edeka 3% duurder HIT 7% duurder

Peildatum: mei 2025. Exclusief aanbiedingen. Prijzen kunnen per filiaal iets verschillen

GLOBUS en Kaufland hebben als budgetmerk respectievelijk Jeden Tag en K-Classic. Bij Edeka heet het budgetmerk Gut & Günstig en bij Rewe en HIT Ja!.

ALDI, Lidl en drogist D&M

Lidl en ALDI zijn in Duitsland iets goedkoper dan in Nederland. Vooral voor frisdrank en mineraalwater. Een kar met 54 producten is gemiddeld €2 tot €5 goedkoper dan thuis. En vaak vind je er goede aanbiedingen van A-merken, zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite.

De drogisterijketen D&M biedt wasmiddelen, deodorant en shampoo voor prijzen die gelijk zijn aan die van Duitse supermarkten. Maar apart er naartoe rijden, is voor de prijs dus niet nodig.

Afhankelijk van de producten in een boodschappenkar kunnen alle bedragen en percentages anders zijn.

Frankrijk gemiddeld 20% goedkoper

In Frankrijk bespaar je gemiddeld 20% op een kar met 129 producten. A-merken zijn hier gemiddeld zelfs 28% goedkoper. Dat maakt Frankrijk het voordeligste land in onze vergelijking. Ook voor budgetmerken is Frankrijk goedkoop, maar het scheelt minder dan in België. Je hoeft voor die voordelige boodschappen dus niet verder dan België te rijden. Maar ben je toch in Frankrijk en wil je allerlei lokale lekkernijen meenemen naar Nederland? Dan is het voordelig om ook meteen wasmiddel en frisdranken te kopen van budgetmerken.

Frankrijk is tientallen procenten goedkoper voor A-merken als Pringles, Bonduelle, Nutella, Heineken, Kellogg’s en Bonne Maman. En in Frankrijk zien we hetzelfde als in Duitsland. Voor wasmiddel, pasta, frisdrank en drogisterijartikelen van A-merken betaal je soms minder dan de helft van de Nederlandse prijs.

E.Leclerc is de prijswinnaar

In Noord-Frankrijk (omgeving Lille) bezochten we verschillende supermarkten en hypermarkten. E.Leclerc is met afstand de goedkoopste. Met en zonder A-merken in de kar. De keten heeft meer dan 700 vestigingen door heel Frankrijk.

Supermarkt Prijsniveau totale boodschappenkar E.Leclerc 10% goedkoper Intermarché 5% goedkoper Super U 5% goedkoper Carrefour Hyper 3% goedkoper Carrefour Market 2% goedkoper Auchan Hyper 0% goedkoper Netto 0% goedkoper Monoprix 24% duurder

Supermarkt Prijsniveau budgetmerken E.Leclerc 10% goedkoper Carrefour Hyper 5% goedkoper Intermarché 5% goedkoper Auchan Hyper 3% goedkoper Carrefour Market 3% goedkoper Super U 3% goedkoper Lidl 0% goedkoper ALDI 1% duurder Netto 1% duurder Monoprix 30% duurder

Peildatum: mei 2025. Exclusief aanbiedingen. Prijzen kunnen per filiaal iets verschillen.

Echte budgetmerken vind je nog bij E.Leclerc (Eco+), Auchan (Duimpje), Carrefour (Simply), Super U (Prix Mini) en Intermarché (Top Budget). Bij andere supermarkten vind je de budgetmerken onder verschillende namen of is het budgetmerk een huismerk. Monoprix valt af. Deze keten is in Frankrijk gemiddeld 24% duurder voor de totale boodschappenkar. En 30% duurder voor budgetmerken.

Aldi en Lidl in Frankrijk: gemengde resultaten

ALDI en Lidl zijn in Frankrijk goedkoper dan in Nederland. Maar binnen Frankrijk relatief duur (tot 1% boven het gemiddelde). Toch zijn bepaalde producten, zoals frisdranken en conserven, bij deze discounters een koopje. Sauzen, chips en broodbeleg zijn er juist duurder.

Afhankelijk van de producten in een boodschappenkar kunnen alle bedragen en percentages anders zijn.

Boodschappenlijst

Benieuwd naar de producten die we per land hebben vergeleken? Bekijk onze 'boodschappenlijsten' van België, Duitsland en Frankrijk (pdf).