Prijzen A-merken blijven stijgen

A-merken gemiddeld 7% duurder

Tussen 1 april 2024 en 1 april 2025 stegen de prijzen van A-merken gemiddeld met 7%. Waarvan 4% in de laatste 6 maanden. De prijzen van budgetmerken stegen met 3% een stuk minder hard. In de laatste 6 maanden ging het om 2%. De inflatie ligt al een tijd tussen de 3% en 4%. Daar zit de stijging van A-merken dus ver boven, en die van budgetmerken zit er iets onder.

We vergeleken de prijzen van ruim 800 populaire artikelen van A-merken met 300 vergelijkbare artikelen van budgetmerken. Budgetmerken zijn producten die de supermarkt aanbiedt als het goedkoopste alternatief voor een A-merk. Meestal zijn dit huismerken.

Bij onze berekeningen houden we er rekening mee dat fabrikanten bij sommige producten de inhoud verkleinen (krimpflatie). We nemen de aanbiedingen niet mee. A-merken worden steeds duurder en vooral fabrikanten lijken zich daar maar weinig van aan te trekken.

Bijna alle A-merken stegen in prijs

Van de top 100 meest verkochte A-merken werden slechts 7 merken niet duurder. Zo werd Bolletje gemiddeld 6% goedkoper en Bertolli 2%. Verreweg de meeste A-merken (93) stegen in prijs, waarvan 73 harder dan de inflatie. Vooral bij koffie en chocolade waren er forse prijsstijgingen te zien.

Top 10 stijgers

De prijzen van deze A-merken stegen de afgelopen 12 maanden het hardst.

A-merken Gestegen OMO 39% SENSEO 24% Robijn 23% L'OR 21% RAAK 20% Tony's Chocolonely 19% Unox 19% M&M's 19% Douwe Egberts 18% WC-Eend 18%

We zagen zelfs budgetmerken die goedkoper werden en A-merken juist duurder. Dit speelde onder andere bij pindakaas (Calvé), mayonaise (Calvé), chips (Lay’s), appelmoes (HAK), chocolademelk (Chocomel) en margarine (Blue Band).

Reacties

We vroegen fabrikanten en supermarkten om reacties op onze bevindingen. Van Nestlé en Procter & Gamble kregen we geen enkele reactie. Unilever reageerde kort maar krachtig met: 'Wij geven adviesprijzen aan de retailers. Voor antwoorden op vragen over de hoogte van verkoopprijzen van A-merken en huismerken in de supermarkt, verwijs ik je graag naar de retailers.'

Van supermarkten kregen we wel uitgebreide reacties. Alleen Albert Heijn herkent zich niet in onze bevindingen. Dat is opmerkelijk omdat we deze trend al 2 jaar zien. Een onderbouwing met cijfers wilde de supermarkt niet geven. Eén ding is zeker, niet iedereen laat het achterste van zijn tong zien.

Waar betaal je het minst voor een A-merk?

Wil je ondanks de sterkere stijging vast houden aan je favoriete A-merken? Dan ben je gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama. Tijdens dit onderzoek opende de supermarktketen haar 50e filiaal. Nettorama is in steeds meer regio's te vinden.

We vergelijken alleen supermarkten met minimaal 50 filialen of bezorggemeenten en een marktaandeel van 1%. We vergeleken de prijzen van 130 A-merkproducten bij 12 supermarkten. Je hebt bij Nettorama wat minder keus binnen een bepaald A-merk, maar je kunt ze er wel allemaal vinden. Dirk, Hoogvliet en Vomar volgen en zijn ook relatief goedkoop voor A-merken. Bekijk de volledige lijst met artikelen.

Supermarkt Prijsniveau A-merken Nettorama 9% goedkoper Dirk 7% goedkoper Hoogvliet 6% goedkoper Vomar 6% goedkoper DekaMarkt 2% goedkoper Jumbo 0% goedkoper PLUS 2% duurder Picnic 2% duurder Albert Heijn 2% duurder Poiesz 4% duurder Coop 5% duurder SPAR 12% duurder

Peildatum: 4 april 2025 exclusief aanbiedingen

ALDI en Lidl

ALDI en Lidl zijn vanwege het beperkte assortiment A-merken niet in deze prijsvergelijking opgenomen. Je vindt er een vast assortiment van ongeveer 150 A-merkproducten. Die hebben ongeveer dezelfde prijzen als bij Dirk. Er is ook een afwisselend tijdelijk assortiment van A-merken met vaak wat lagere prijzen.

Als je écht op de kleintjes wilt letten, bespaar je nog altijd het meest door een budgetmerk te kiezen. Die prijzen liggen vaak tientallen procenten lager.