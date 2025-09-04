EasyJet laat reizigers regelmatig té lang wachten, omdat het bij annuleringen en vertragingen alleen vervangende vluchten van easyJet zelf aanbiedt. Passagiers moeten daardoor soms langer dan 24 uur wachten. Dat is onredelijk als er ook eerdere vluchten van andere maatschappijen gaan. De rechtbank gaf tientallen passagiers die zelf een beter alternatief boekten, gelijk. EasyJet moest het vervangende ticket vergoeden en compensatie betalen. Maar easyJet past het beleid niet aan.

In strijd met de regels

Ook Transavia gaat de fout in. Volgens de Passagiersverordening moeten luchtvaartmaatschappijen bij annuleringen en lange vertragingen voor hun passagiers zorgen. Dat houdt in dat ze een vervangende vlucht regelen en, indien nodig, een overnachting en maaltijden.

Niet toegestane voorwaarden

Maar Transavia vraagt klanten zélf een andere vlucht en eventueel hotel te boeken. En stelt daarbij ook nog eens niet toegestane voorwaarden. Bijvoorbeeld dat passagiers alleen met een budgetmaatschappij mogen vliegen. En dat een hotel maximaal 3 sterren mag hebben en €120 mag kosten.

Transavia breekt belofte

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Transavia beloofde ons in 2022 zwart op wit zich aan de Passagiersverordening te gaan houden. Uit de meldingen die we ontvangen en uit dossiers van claimbureau EUclaim blijkt dat Transavia die belofte niet altijd nakomt. En de luchtvaartmaatschappij liet deze zomer gestrande passagiers in Faro ook weer aan hun lot over.’

No cure, no pay

De Consumentenbond heeft hierover gesproken met de ILT-Luchtvaartautoriteit. Die zegt dat ze de signalen serieus neemt en onderzoekt. Totdat deze luchtvaartmaatschappijen hun passagiers direct geven waar ze recht op hebben, kunnen passagiers die er niet uitkomen zich wenden tot hun rechtsbijstandsverzekeraar of een claimbureau. Die laatste werken op basis van no cure, no pay. Bij succes houden ze een percentage van het verkregen geld in.

Consumenten met een klacht over de naleving van de Passagierverordening, kunnen zich ook rechtstreeks melden bij de ILT-Luchtvaartautoriteit.