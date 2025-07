De Consumentenbond testte 10 parkeerapps op gebruikskosten, functies, klanttevredenheid en bereikbaarheid van de klantenservice en vroeg gebruikers naar hun ervaringen met parkeerapps. De meeste gebruikers zijn (zeer) tevreden over hun app. Vooral Tango Parkeren ( 9,3) en de Rabo App (9) scoren hoog. Gebruikers van EasyPark zijn het minst tevreden. Zij geven de app een 6,3. Vooral vanwege de slecht bereikbare klantenservice en de hoge kosten. In mei 2025 paste EasyPark zijn tariefstructuur aan waardoor consumenten soms tot wel €7 extra per parkeersessie moeten betalen. Ook Yellowbrick verhoogde onlangs zijn servicekosten.

Onnodige kosten

De apps verschillen sterk in functionaliteit. Zo toont niet elke app vooraf het parkeertarief. En 7 van de 10 apps laten consumenten een eindtijd instellen. Bij slechts 3 apps stopt de parkeeractie automatisch als consumenten wegrijden. Bij andere loopt de teller door totdat de parkeeractie handmatig wordt afgesloten. Dat leidt regelmatig tot onnodige kosten.

Klantenservice slecht bereikbaar

De klantenservice laat bij veel parkeerapps te wensen over. 35% van de ondervraagden die met de klantenservice contact opnam, ervoer problemen. Vooral de slechte bereikbaarheid wordt genoemd. Zo zijn verschillende klantenservices niet te bellen na kantooruren. En sommigen zijn helemaal niet telefonisch bereikbaar. Zo loopt contact met onder andere de Rabo App en Ease2Pay-On the Go alleen via e-mail of een contactformulier. Nogal omslachtig en klantonvriendelijk. En als er al contact mogelijk is, komt een derde van de gebruikers niet tot een oplossing.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Parkeerapps zijn in de basis een goed idee. Ze maken parkeren eenvoudiger en flexibeler. Maar dan moeten ze ook feilloos werken. Gebrekkige klantenservice én oplopende kosten zorgen voor veel frustratie bij consumenten.'

Kies kritisch

De Consumentenbond raadt automobilisten aan om kritisch te kiezen. Molenaar: ‘Kijk niet alleen naar de kosten, maar ook of de app past bij jouw parkeergebruik, handige functies heeft en of de klantenservice goed bereikbaar is. En of je ermee kunt parkeren in de regio’s en garages waar jij komt. Zo voorkom je verrassingen.’