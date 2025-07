De Consumentenbond onderzocht de prijzen van 10 parfums op Schiphol en vergeleek die met de prijzen in reguliere (web)winkels. Schiphol prees de parfums aan als goedkoper dan de zogenaamde ‘local price’. Maar waar de luchthaven die lokale prijs vandaan haalde, is niet duidelijk.

Zo verkocht Schiphol een flesje Hugo Man voor €30 en vermeldde daarbij een ‘local price’ van €70. Maar bij Kruidvat en Trekpleister kostte de parfum ook €30 en was de fles bijna dubbel zo groot. En een flesje Acqua di Gio van Armani van €85, zou volgens Schiphol lokaal €104 kosten, maar lag voor €70 bij Douglas.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Volgens de wet moet je uitleggen hoe een prijsvoordeel tot stand komt. Maar dat deed Schiphol niet.'

Geen btw-voordeel

Schiphol suggereert ook op een andere manier onterecht voordeel. In 1999 werd belastingvrij winkelen binnen de EU afgeschaft. Toch belooft de luchthaven op zijn site nog altijd een btw-voordeel aan álle reizigers. Molenaar: 'Hoe Schiphol dat precies doet, is ons een raadsel. Maar winkels buiten Schiphol rekenen gewoon 21% btw en zijn alsnog goedkoper of hooguit even duur als Schiphol.’

Nepkortingen

Ook in de folders en op de website van de luchthaven zagen de onderzoekers nepkortingen. Daar klopte de doorgestreepte ‘van-prijs’ niet. Paco Rabanne parfum werd bijvoorbeeld aangeboden van €96 voor €40, maar deze kostte ook vóór de aanbieding €40. Dat mag niet: de ‘van-prijs’ moet daadwerkelijk de laagst gerekende prijs zijn in de 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding. Schiphol heeft inmiddels alle folders verwijderd en de online prijzen aangepast.

Compensatie

Consumenten die de afgelopen 5 jaar parfum op Schiphol kochten en daarbij misleid zijn, hebben volgens de wet recht op compensatie of terugbetaling. Zij kunnen een verzoek met kassabon of bankafschrift e-mailen naar klantenservice@kappe.nl. Schiphol handelt deze claims af en de Consumentenbond houdt dat in de gaten.