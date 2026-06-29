Consumenten zijn het meest tevreden over Simyo

De panelleden melden storingen en geven aan hoe tevreden ze zijn over onder meer de kwaliteit van het bellen en het internet. Naast Simyo, doen ook Hollandsenieuwe (8,3) en Lebara (8,1) het goed. Zij scoren hoog op de kwaliteit van mobiel bellen en de algemene providerwaardering. Odido scoort vooral slecht op de kwaliteit van het mobiele internet en de kwaliteit van de klantenservice.

Prijspeiling

De Consumentenbond bekeek ook de prijs van nieuwe abonnementen met 10GB data. Hollandsnieuwe is samen met Youfone de goedkoopste: €6,75 per maand. Simyo is met €8,17 per maand ook een van de voordelige providers.

Lebara valt net iets duurder uit: €9,25. De prijzen gelden voor abonnementen met een contractduur van 1 jaar en zijn inclusief korting en voordeel. De Consumentenbond adviseert consumenten die een contract hebben dat al langer is verlopen over te stappen want dat is voordelig.

Dataverbruik op vakantie

De Consumentenbond adviseert consumenten om op vakantie hun dataverbruik in de gaten te houden. Op reis gaat de mobiele data er sneller doorheen: navigeren, streamen en updates op de achtergrond kosten een hoop data. Een tip is om kaarten van een navigatiesite alvast te downloaden. Dat kan ook met afspeellijsten of films van streamingsdiensten.

Ook kunnen consumenten op hun smartphone per app instellen of die mobiele data mag gebruiken. Het is handig om apps die veel data verbruiken en onderweg niet nodig zijn uit te zetten.

Buiten de EU

Binnen de Europese Unie gelden regels voor het gebruik van internet op het lokale netwerk van een andere telecomprovider oftewel data-roaming. De kosten en voorwaarden zijn zoals in Nederland.

Buiten de EU kan het duur zijn. In sommige landen betalen reizigers meerdere euro’s per MB. Veel providers verkopen speciale databundels voor landen buiten de EU. Het kan ook verstandig zijn om een lokale e-SIM aan te schaffen.