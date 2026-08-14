Verkopers van Groen Adviespunt bellen consumenten ongevraagd op. Ze doen zich daarbij vaak voor als energieleverancier. Of ze zeggen namens een energieleverancier of netbeheerder te bellen. Klagers melden dat de verkopers hen onder druk zetten om nog tijdens het telefoongesprek akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor €249 tot €299.

Niet bestaande subsidie

De bellers hebben verschillende technieken om consumenten over te halen. Zo beweren ze dat de energiekosten van consumenten flink gaan stijgen door de afschaffing van de salderingsregeling. Ook stellen ze dat consumenten hun zonnepanelen vanwege nieuwe regels moeten aanpassen en dat ze subsidie kunnen krijgen voor een thuisbatterij of warmtepomp. Maar die subsidie bestaat niet.

Bedenktermijn

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij vinden dit pure misleiding. De bellers maken consumenten bang met onzinverhalen en schotelen nog tijdens het telefoongesprek een betaal- of ondertekenlink voor een adviesgesprek voor. Als consumenten zich achteraf bedenken en ervan af willen, krijgen ze te horen dat dat niet meer kan. Of dat ze fikse annuleringskosten moeten betalen. Maar consumenten hebben wettelijk recht op bedenktijd. En, vaak ook als er iemand is langs geweest, recht op geld terug.’

Meldpunt Eerlijk

Behalve onder de naam Groen Adviespunt, opereert Voltrum B.V. ook onder de namen: Bespaar Stroom Advies, Duurzaamheidsconsult, MKB Verduurzamingscollectief, Saldeerplan, Zon Zeker Plan en Zonnepaneel Consult. Ook over deze bedrijven zijn klachten. De Consumentenbond wil dat het bedrijf gedupeerde consumenten hun geld terugbetaalt en roept gedupeerden op zich te melden bij het Meldpunt Eerlijk van de Consumentenbond.

De werkwijze van Groen Adviespunt lijkt sterk op die van Green Consultancy. Dat bedrijf gebruikte vergelijkbare verkoopmethoden voor energieadvies. Na bemiddeling van de Consumentenbond, kregen 69 gedupeerden van Green Consultancy hun geld terug.

Reactie Voltrum

Voltrum laat weten zich niet in het geschetste beeld te herkennen. Het bedrijf zegt tegenwoordig zogeheten ‘happy calls’ uit te voeren om na te gaan of klanten tevreden zijn. Dit blijkt echter niet uit de klachten die de Consumentenbond ontvangt.

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