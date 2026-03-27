In haar paascampagne belooft Jumbo de laagste paasprijzen van Nederland. Zo’n prijsbelofte is alleen toegestaan als die klopt en voorzien is van een duidelijke onderbouwing. Daar gaat het mis.

Op de borden staan namelijk geen onderbouwing of uitleg. Terwijl Jumbo de prijs van 30 gunstig gekozen producten met slechts 5 andere supermarkten vergelijkt. Daarmee heeft Jumbo nog niet de laagste prijzen van Nederland. Bovendien zitten dure paasproducten, zoals paaseieren en paasstollen, niet in de vergelijking.

Fouten en gaten in prijsvergelijking

De Consumentenbond ontdekte ook veel fouten in de prijsvergelijking van Jumbo. Zo waren 20 van die 30 producten bij Jumbo helemaal niet goedkoper. Jumbo gebruikte dezelfde prijs als andere supermarkten of was zelfs duurder.

Ook maakte Jumbo scheve vergelijkingen en nam het niet alle prijzen van andere supermarkten mee. Een pak Hollandia Matze Crackers Naturel (16 stuks) kost bij Aldi bijvoorbeeld 33% minder dan bij Jumbo. En rundvleesragout (400g) is bij Lidl weer goedkoper.

Aanpassingen

Na gesprekken met de Consumentenbond erkent Jumbo dat de paasreclame duidelijker had gekund. De supermarkt belooft online, op tv, op schermen in de winkels en in de nieuwe folder een uitleg te plaatsen.

Maar die uitleg staat niet op de talloze posters die de klanten in de winkels tegenkomen. Jumbo wil die niet aanpassen of weghalen. En ondanks die gesprekken zit de prijsvergelijking nog steeds vol fouten en gaten. Daardoor is er geen sprake van de laagste paasprijzen.

Prijsclaims

De Consumentenbond verzet zich tegen oneerlijke reclame van supermarkten. Het afgelopen jaar stopten alle supermarkten met prijsbeloften als ‘de goedkoopste’. De Consumentenbond hoopt dan ook dat Jumbo volgt. Zo niet, dan overweegt de Consumentenbond vervolgstappen.