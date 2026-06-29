Luchtvaartmaatschappijen duperen consumenten met bagagebundels

Als consumenten een vlucht boeken, krijgen ze in de eerste stap van het boekingsproces zogenaamde bundels aangeboden. Daarin zitten bijvoorbeeld instappen met voorrang, een stoelreservering en een rolkoffertje. De luchtvaartmaatschappijen presenteren die bundels als slimme keuze.

De Consumentenbond deed proefboekingen bij easyJet, Ryanair, Transavia, Vueling en Wizz Air. Daaruit bleek dat bundels regelmatig duurder zijn dan alle diensten uit een bundel los bijboeken.

Zelf puzzelen

Zo kostten bij easyJet de bundels ‘Smart’ en ‘Extra’ tot wel €10 per enkele reis meer dan het los bijboeken van bagage en een stoel. En bij Ryanair was de ‘Time Saver’ bundel bij 4 van de 5 bekeken vluchten tot €11 duurder dan de losse onderdelen bij elkaar.

Vaak moeten consumenten zelf puzzelen om uit te zoeken wat goedkoper is: een bundel of extra’s los bijboeken. Een Belgische rechter oordeelde begin 2026 dat het misleidend is dat Ryanair wel meteen bundelprijzen laat zien. Maar niet wat opties afzonderlijk kosten.

Meer nadelen aan bundels

Behalve dat bundels vaak duurder zijn dan alles los boeken, zitten er ook andere nadelen aan bundels. Meestal zitten alle passagiers in een boeking vast aan dezelfde bundel. Ze kunnen dan niet kiezen voor het delen van een koffer. En met een bundel betalen consumenten ook voor extra’s die ze misschien helemaal niet belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld priority boarding. Ook zit er in een bundel vaak een standaardhoeveelheid bagage. Terwijl consumenten misschien aan minder ook genoeg hebben.

De nieuwe Passagiersverordening, die eind 2027 ingaat, lost de problemen deels op. Vanaf dan zijn zowel handbagage (zoals een rolkoffertje) als een tasje standaard inbegrepen bij elk vliegticket.