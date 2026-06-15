Goed nieuws voor reizigers

Na een lange discussie worden de Europese Passagiersregels eindelijk vernieuwd. Dat is vooral goed nieuws voor passagiers. De huidige Europese regels die gelden bij annuleringen en vertragingen komen uit 2004 en zijn hard toe aan vernieuwing.

De Europese lidstaten en het Europees Parlement gingen halverwege juni akkoord. Er volgt nog een stemronde in juli, voordat de wetgeving eind 2027 ingaat.

Deze regel blijft:

Rechten bij annuleringen en langdurige vertragingen blijven vergelijkbaar. Na 3 uur vertraging of een annulering heeft een passagier recht op €250 tot €600. Zolang de verstoring niet komt door overmacht.

Dit verbetert:

Zowel handbagage (zoals een rolkoffertje) als een persoonlijk item dat onder de stoel past, is standaard inbegrepen bij elk vliegticket. Wil je geen rolkoffertje meenemen aan boord, dan mag een luchtvaartmaatschappij je een korting geven.

Er komt een verbod op zogenaamde no-show-bepalingen. Luchtvaartmaatschappijen mogen niet automatisch je terugvlucht annuleren, als je om welke reden dan ook je heenvlucht niet neemt. Dat is nu wél gebruikelijk en daarom startten we daar in 2021 met succes een rechtszaak over.

Een instapkaart uitprinten op de luchthaven mag geen geld meer kosten, mits je al wel (online) ingecheckt bent. Nu rekenen budgetmaatschappijen daar tot wel €55 per persoon voor.

Inchecken voor een vlucht moet kunnen zonder account of app te gebruiken. En je mag een digitale instapkaart uitprinten.

Een foutje in de passagiersnaam rechtzetten moet gratis kunnen, tot 48 uur voor vertrek.

Passagiers die reizen met kinderen onder de 14 jaar, zwangere vrouwen of passagiers met een beperking hoeven niet te betalen om aan boord naast elkaar te zitten.

Bij verstoringen moeten luchtvaartmaatschappijen passagiers duidelijker wijzen op hun rechten. En ze uitleggen hoe ze compensatie kunnen vragen. Compensatie moet binnen 30 dagen uitbetaald worden.

Dit verslechtert:

Passagiers hebben 12 maanden om hun compensatie aan te vragen, nu is die termijn nog 2 tot 5 jaar.

Is een hotelovernachting noodzakelijk bij een verstoring? Dan hoeft een luchtvaartmaatschappij alleen de eerste 3 overnachtingen te betalen.

Is een alternatieve vlucht noodzakelijk bij een verstoring? Dan is de maatschappij aansprakelijk tot maximaal 4x de prijs van je ticket. Vlieg je met een prijsvechter op een goedkoop ticket, dan bestaat de kans dat je moet bijbetalen voor die vervangende vlucht.

Stap in de goede richting

De huidige regels zijn een wirwar aan gerechterlijke uitspraken en een oude verordening. We zijn blij dat nieuwe regels meer duidelijkheid brengen. En dat deze een streep zetten door oneerlijke bepalingen en onzinkosten die maatschappijen nu nog rekenen. Vooral handbagage is een melkkoe geworden.

Wel is het jammer dat er geen harde sancties komen voor luchtvaartmaatschappijen. Helaas krijgen passagiers niet altijd waar ze recht op hebben. Zo kregen we afgelopen jaar opvallend veel signalen over EasyJet en Transavia. En assisteert onze Vlucht Claim Service elk jaar veel passagiers, tot in de rechtbank aan toe.

Ook is het een gemiste kans dat compensatiebedragen niet meegaan met de tijd. De waarde die €250 in 2004 had, is vandaag de dag bijna €400. Toch blijft de compensatie bij kortere vluchten steken op €250.