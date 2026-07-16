Sinds september 2024 biedt ING geen eigen betaalapp meer aan. Klanten met een Android telefoon kunnen alleen nog contactloos betalen via Google Pay. De Consumentenbond en SBIA vinden dat onwenselijk, omdat daarmee klantgegevens terechtkomen bij een tech-gigant die bekend staat als privacyschender.

Miljoenen klantgegevens

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Google is meermaals stevig op de vingers getikt wegens privacyschendingen. We zetten dan ook grote vraagtekens bij het privacybeleid van ING en Google Pay. Volgens dat beleid mogen beide partijen veel klantgegevens verzamelen, analyseren en gebruiken voor andere diensten. Google kan daarmee inzicht krijgen in het volledige bestedingspatroon van miljoenen ING-klanten.’

Geheime afspraken

ING beweerde dat zij goede afspraken met Google heeft gemaakt over de bescherming van klantgegevens. Maar tegelijk weigerde de bank meer informatie te delen over deze afspraken. De Consumentenbond en SBIA stapten daarom naar de rechter om die informatie op te eisen. De rechtbank verplicht ING nu om de gevraagde inzage te geven. Molenaar: ‘We zijn blij dat de rechter niet meegaat in het geheimzinnig gedoe. ING moet gewoon verantwoording afleggen.’

Vervolgstappen

De Consumentenbond en SBIA zullen de gegevens die ING nu moet delen, onderzoeken en bepalen daarna welke vervolgstappen nodig zijn. De organisaties nodigen ING bovendien uit om opnieuw in gesprek te gaan over een oplossing die de privacy van klanten beter beschermt.