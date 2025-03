Passagiers minder beschermd bij vertraging

Nu: compensatie na 3 uur vertraging

Volgens de huidige regels heb je recht op financiële compensatie, als je vlucht meer dan 3 uur later aankomt en als dat niet komt door buitengewone omstandigheden. We zien dat luchtvaartmaatschappijen er veel aan doen, om zulke vertragingen te voorkomen. Vanaf 3 uur moeten ze namelijk compensatie uitbetalen. En na 3 uur vertraging wordt het voor passagiers onaangenaam.

Voorstel: pas na 5, 9 of zelfs 12 uur

Deze regels komen uit 2004 en zijn aan een update toe. We willen dat ze beter aansluiten bij de manier waarop passagiers nu boeken en reizen. De luchtvaartmaatschappijen willen juist minder betalen. Een van de voorstellen is dat passagiers pas na 5, 9 of zelfs 12 uur vertraging compensatie krijgen.

85% van passagiers verliest rechten

Lennoc, een moederbedrijf van de Consumentenbond Vlucht Claim Service, houdt al jarenlang gegevens van vluchten bij. Het bedrijf heeft doorgerekend wat het nieuwe voorstel zou betekenen voor passagiers.

Zo'n 85% van de passagiers die nu wél recht hebben op compensatie, zouden dat recht verliezen met dit voorstel. Ook is de verwachting dat er meer vertragingen komen. Vertragingen tussen de 3 en 5 uur hebben namelijk toch geen financiële consequenties meer.

Dit moet beter

We vinden dat passagiers nog té vaak worden benadeeld. Via BEUC, de Europese koepelorganisatie van consumentenorganisaties, laten we onze stem horen. En dat doen we ook in Nederland. Zo willen we de regels gunstiger en moderner maken voor passagiers.