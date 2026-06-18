Begin 2025 riep de Consumentenbond 9 supermarktketens op om te stoppen met claims als ‘de goedkoopste’ en ‘de laagste prijs’ of om deze claims te onderbouwen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We vinden het belangrijk dat consumenten eerlijke informatie over de prijs van hun boodschappen krijgen. Het is verwarrend als meerdere supermarkten adverteren het goedkoopst te zijn.’

Donatie

Vomar beloofde uitingen met dit soort claims uiterlijk eind 2025 weg te halen uit alle filialen. Helaas duurde dat langer dan gedacht. In overleg met de Consumentenbond heeft Vomar daarom €46.500 aan boodschappenkaarten gedoneerd aan SchuldHulpMaatje. Deze stichting begeleidt mensen met financiële problemen. Die kunnen met de boodschappenkaarten hun boodschappen bij Vomar betalen. Vomar vergoedt daarnaast €3500 aan onderzoekskosten die de Consumentenbond maakte.

Eerlijke prijsinformatie

Ook de andere 8 supermarkten zijn gestopt met de laagste prijsbeloften. Alleen Jumbo begon er in het voorjaar van 2026 weer mee te adverteren. Daarover heeft de Consumentenbond meerdere klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie. De zittingen zijn eind juni 2026.