Voordracht kandidaten Bondsraad 2026

De Bondsraad is het hoogste orgaan van de vereniging Consumentenbond en stelt onder andere het jaarverslag en de strategienota vast. De lijst met voorgedragen kandidaten is te lezen op de pagina over de Bondsraadsverkiezingen.

Voordracht tegenkandidaten mogelijk

Leden die bezwaar hebben tegen de voordracht, kunnen tot uiterlijk 3 juni 2026 één of meer tegenkandidaten voordragen (artikel 10.3 statuten). Een tegenkandidaat moet door tenminste 25 leden van de Consumentenbond worden voorgedragen. De leden beslissen vervolgens door stemming wie tot lid van de Bondsraad wordt verkozen.

Voor meer informatie over de voordracht kunt u terecht bij de afdeling Verenigingszaken via: vereniging@consumentenbond.nl.