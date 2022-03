Onderzoek: duurzame kleding bij webwinkels

Welke webwinkels hebben we bekeken?

AboutYou

Bijenkorf

Bonprix

C&A

Decathlon

Hema

H&M

Otto

We fashion

Wehkamp

Zalando

Zara

Ons onderzoek

We bekeken in december 2021 hoe duidelijk de 12 grootste webwinkels in Nederland informatie over de duurzaamheid van hun collectie aanbieden. Kan de klant bijvoorbeeld filteren op 'duurzaamheid'? Of op duurzamere materialen?

Verder letten we erop of de informatie over duurzaamheid overzichtelijk en duidelijk genoeg is om de klant te helpen bij een duurzamere keuze. Ook telt mee of een webwinkel keurmerken gebruikt. En of ze op een andere manier duurzaanheid stimuleert, bijvoorbeeld door repareerbaarheid, kledingrecycling of tweedehandsverkoop.