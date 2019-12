Eerste indruk|Switchbay is een alternatief voor marktplaats, dat zich vooral richt op het verkopen van games, consoles en smartphones. De oprichters willen kopers en verkopers simpel en veilig tweedehands electronica laten verkopen. Maken ze dit ook waar? We probeerden het uit.

Conclusie: makkelijk, maar tegen betaling

Als koper en verkoper kun je snel en makkelijk een tweedehands game, smartphone of actioncam (ver-)kopen. Zonder de nadelen van marktplaats. Je hoeft niet te bieden of e-mailen met de verkoper en je loopt niet het risico dat de verkoper wel je geld ontvangt, maar niet levert.

Dat kost wel geld: je betaalt 5% van de verkoopprijs. Het aanbod is op dit moment nog beperkt. Met de zogenoemde 'FairPrice-tool' bepaal je snel de marktwaarde van een product. Maar of de vraagprijs ook echt eerlijk is, hangt af van de eerlijkheid van de verkoper.

Wat is Switchbay

Switchbay is een koop- en verkoopsite voor tweedehands elektronica. Je kunt er games, mobiele telefoons, tablets, consoles, actioncams, smartwatches, koptelefoons en speakers kopen en verkopen.

De site heeft een eigen ontwikkelde FairPrice-tool, waarmee je snel de marktwaarde van een product uitrekent. Je kunt daardoor een eerlijke prijs voor je product vragen.

Hoe werkt het

Kopen

Zie je een product dat je wilt kopen? Dan betaal je eerst aan Switchbay. De verkoper heeft vervolgens 4 dagen de tijd om het product naar je toe te sturen. Wanneer je het product ontvangt en dit binnen 3 dagen aan Switchbay meldt, ontvangt de verkoper zijn geld.

Wij kochten een oude game: Grand Theft Auto III voor de Playstation 2. De bestelling plaatsen en betalen via iDeal verliep vlot. Het spel werd geleverd binnen 4 werkdagen.

Wanneer je een product ontvangt dat niet aan de omschrijving in de advertentie voldoet, kun je contact opnemen met de klantenservice. Zij reageren snel en handelen je klacht af.

Net als bij Marktplaats kun je een product niet ruilen. Alleen wanneer het echt niet voldoet aan de omschrijving kun je via de klantenservice een klacht indienen, waarop zij bemiddelen. Anders geldt: koop = koop.

Verkopen

Als verkoper zet je binnen een paar klikken een advertentie online. Wanneer je een product online zet, moet je eerst een vragenlijst invullen over de conditie van je product. Daarna berekent de FairPrice-tool de prijs. Wij verkochten een iPad 3 32 GB Wifi en kregen de volgende vragen:

Zit de originele werkende oplader erbij?

Is het toestel krasvrij?

Werken beide camera’s?

Werkt de volume knop?

Werkt de homebutton?

Werkt de wifi-functie?

Hoe goed werkt de batterij?

Werkt de microfoon?

Werkt de aan/uit knop?

Is de functie ‘find my iphone/ipad uitgeschakeld?

De FairPrice-tool geeft vervolgens een richtprijs, die in ons geval marktconform is. Je kunt de prijs omhoog bijstellen, maar dan krijg je een melding dat je verkoopkansen afnemen. Stel je hem omlaag bij, dan nemen je verkoopkansen toe.

De antwoorden op bovenstaande vragen vormen de basis van de advertentie. Je kunt foto’s toevoegen en aanvullende opmerkingen plaatsen. Via een sms controleert Switchbay je telefoonnummer (dat niet bij de advertentie staat).

Kosten

De koper en verkoper betalen allebei 5% over het aan- en verkoopbedrag. De verzendkosten komen voor rekening van de verkoper. Die moet je aftrekken van de prijs die je voor het product vraagt.

In ons geval bij het verkopen van de tablet: de adviesprijs volgens de FairPrice-tool is €150. We besloten deze voor €140 aan te bieden om de verkoopkans te vergroten. Op Switchbay staat hij dan voor €147 (inclusief de 5% die de koper betaalt). Als verkoper ontvang je na de verkoop €140 minus de 5% die jij aan Switchbay afdraagt, dus €133. De verzendkosten heb je dan als verkoper al betaald.

Als je een product wil retourneren, zijn de retourkosten voor de koper.

Beperkingen

Echt fair?

De FairPrice-tool is een handig middel om snel de marktwaarde van een product te bepalen. Maar, hij werkt alleen als de verkoper eerlijk is. Wat is krasvrij? Hoe goed werkt de batterij echt?

Switchbay geeft duidelijke uitleg over wat zij onder welke categorie krassen of batterijduur vinden vallen. Maar dat geeft je als koper geen garantie dat de verkoper alles eerlijk invult.

Geen biedingen

Het ontbreken van biedingen lijkt een voordeel. Maar het is ook een nadeel. Heb je interesse in een product maar vind je de prijs te hoog? Dan kun je geen lager bod uitbrengen of onderhandelen met de verkoper. Echte koopjes scoor je op Switchbay waarschijnlijk niet.

Doordat je niet kunt bieden, weet je als verkoper niet of je prijs te hoog is, of dat er geen interesse is in je product.

Beperkt aanbod

Op dit moment worden er vooral veel games aangeboden. Het aanbod in de andere categorieën is beperkter. Je kunt alleen producten verkopen die in de database van SwitchBay staan.

Staat het product niet in de database, dan kun je de klantenservice vragen om het op te nemen. Of dit gebeurt hangt van je product af. Switchbay ondersteunt veel oudere modellen niet, omdat de kans op problemen daarbij groter is.

Foto-tool beperkt

De foto-tool van Switchbay is beperkter dan die van Marktplaats. Je uploadt foto’s 1 voor 1 en je kunt ze niet bijwerken. De foto's zijn ook erg klein en de eerste foto komt uit de database van Switchbay.

Het is dus lastig om een goede inschatting te maken van de uiterlijke staat van een product. En je kunt een product niet extra aanprijzen met aantrekkelijke foto’s.

Direct vragen stellen aan verkoper niet mogelijk

Wanneer een verkoper aangeeft dat ‘1 of meerdere functies niet goed werken’, maar niet vermeldt wat er dan niet goed werkt, roept dit vragen op.

Deze kun je niet direct aan de verkoper stellen. Je kunt ze wel naar de klantenservice sturen, die ze dan weer doorstuurt naar de verkoper.

Geen statistieken

Bij Switchbay krijg je geen statistieken. Je ziet bijvoorbeeld niet hoe vaak je advertentie bekeken is. Dit weet je bij Marktplaats wel. Dit is jammer. Want als de advertentie wel veel bekeken wordt, maar niet gekocht dan kun je de prijs aanpassen.

Weinig bezoekers

Switchbay is nieuw en nog onbekend bij veel mensen. In onze testperiode is het niet gelukt om de iPad 3 te verkopen via Switchbay, terwijl er via Marktplaats wel interesse voor is.

