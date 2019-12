Yellowbag: app en website voor kortingjagen

Eerste indruk|Zie je een product in een grote webwinkel maar vind je de prijs nog te hoog, dan is Yellowbag misschien iets voor jou. Via de app of website verzamel je producten waarin je interesse hebt. Bij een prijsverlaging ontvang je een pushbericht of e-mail. We probeerden Yellowbag voor je uit.

Conclusie

Yellowbag is handig als je naar de laagste prijs zoekt en daar eventueel op wilt wachten. Toch is de app nog niet compleet. Met name de kleinere webshops zijn er nog niet in vertegenwoordigd.

Het instellen en gebruiken van Yellowbag gaat simpel, maar er is nog geen privacy statement. Wij vragen ons daarom af wat er met je gegevens gebeurt, bijvoorbeeld wanneer je een Yellowbag-account koppelt met je Facebook-, Google- of Twitter-account.

Op het moment van reviewen, werkt Yellowbag aan het herzien en vertalen van de voorwaardenpagina. Na voltooiing van deze klus kun je hopelijk lezen wat er met je gegevens gebeurt en dan bepalen of de dienst van Yellowbag opweegt tegen je privacy.

Wat kun je met Yellowbag?

Via Yellowbag kun je naar kortingen zoeken op:

product

merk

webshop

categorie

Daarnaast wordt elk uur een ‘prijsval’ uitgelicht en kun je inspiratie opdoen bij het tabblad ‘ontdek’.

Hoe werkt het?

Installeer de app op je smartphone via Google Play (Android) of de App Store (iOS) of ga naar de website.

Registreer met je Facebook-, Google- of Twitter-account of maak handmatig een account aan.

Voeg met de deelknop producten uit een webwinkel toe, waarvan je prijsdalingen in de gaten wilt houden.

Voordelen

Je favoriete webwinkel-items bewaar je op 1 centrale plek.

Vanuit Yellowbag kun je webshops bezoeken door de url in te typen.

Je kunt Yellowbag gebruiken op desktop, laptop, smartphone en tablet.

Het scheelt je alle webshops afgaan om kortingen in de gaten te houden.

Nadelen

De app is niet beschikbaar voor Windows-smartphones.

Voornamelijk grote webshops zijn vertegenwoordigd, zoals Bol.com, Coolblue en Zalando. Kleine webshops zijn (nog) niet beschikbaar.

Een privacy statement ontbreekt.

Er is (nog) geen Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden.

Privacy

Yellowbag meldt ons te handelen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gegevens nooit te delen met derde partijen. Echter, zowel op de website als in de app, ontbreekt informatie hierover.

Wie is Yellowbag?

De kortingsapp - en website zijn ontwikkeld door een Nederlandse startup, opgericht in 2014. Het verdienmodel: Yellowbag ontvangt een percentage van het aankoopbedrag als een product via de app of website is gekocht.

Alternatieven

Prijsdalingen voor elektronica producten, zoals laptops en smartphones, kun je raadplegen via de website Tweakers’ Price Watch.

Op sommige vergelijkingssites en webwinkels kun je een prijsalert instellen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met kortingsapps? Deel je ervaring in de Community van de Consumentenbond.

