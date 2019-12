Overstromingen straks beter gedekt

Nieuws|Consumenten met een woonverzekering van ASR of een Premium-polis van Turien & Co zijn in 2020 beter gedekt tegen overstromingsschade.

ASR: secundaire waterkeringen

Hiermee spelen de aanbieders als eerste in op een onderzoek door het Verbond van Verzekeraars. Daaruit blijkt dat waterschade door het doorbreken van ‘secundaire waterkeringen’ wél te verzekeren is. Een bekend voorbeeld is de dijkdoorbraak in Wilnis (Utrecht) in 2003.

Turien: óók primaire waterkeringen

Bij Turien zijn klanten in het ‘hogere segment’ straks óók verzekerd voor schade door het falen van primaire waterkeringen. Bijvoorbeeld in de Noordzee, het IJsselmeer of de grote rivieren. Dat doet tot dusver alleen de Overstromingsrisicoverzekering van de Neerlandse.

Klanten in het hogere segment hebben huizen met een herbouwwaarde vanaf €500.000. Of een inboedel met een nieuwwaarde vanaf €100.000.

Hevige plaatselijke regenval

De meeste ‘gewone’ woonverzekeraars vergoeden overstromingsschade alleen na hevige plaatselijke regenval. Dat is in de regel minstens 40 millimeter in 24 uur. ASR laat dat minimumvereiste vanaf 1 januari vallen. Turien heeft in zijn Premium-voorwaarden nu al geen minimumeis voor de hoeveelheid regenwater.

Gevolgen voor de premies

Wij zijn positief over de uitbreiding, maar we willen wijzen op het risico van verwarring. Niet alle consumenten begrijpen het verschil tussen een primaire en een secundaire waterkering. Verder houden we de vinger aan de pols wat betreft de premies.

ASR heeft al beloofd de premies per 1 januari niet (extra) te zullen verhogen. Turien & Co voert wel een 'algemene premieverhoging door'. Deze is deels gebaseerd op de overstromingsdekking. 'De risicopremie voor de overstromingsdekking is sterk regioafhankelijk', aldus een woordvoerster.

'De gemiddelde verhoging voor een woonhuis is enkele procenten en voor inboedel minder dan 1 procent. Bij een hoog of zeer hoog risico kan de premieverhoging meer zijn.'

