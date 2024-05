Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit ga je doen

Als adviseur schadeverzekeringen ga je consumenten helpen om hun financiële vragen op te lossen. Je vertaalt wetgeving, klantsignalen en nieuws naar aansprekende artikelen voor de Consumentengids, website en nieuwsbrieven. Je onderzoekt financiële producten, zoals woon- en reisverzekeringen en autolease. En je doet actief voorstellen voor de onderwerpen die we hierbij moeten onderzoeken.

Dit ben jij

Je verdiept je makkelijk in diverse financiële producten van banken en verzekeraars en diensten als autolease.

Je hebt ruime kennis van diverse schadeverzekeringen.

Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van bank- en verzekeringswezen.

Je kunt goed schrijven voor een breed publiek.

Je werkt zelfstandig, kunt goed plannen en organiseren en je bent een teamspeler.

Je hebt een flexibele en ondernemende instelling.

Je kunt goed rekenen en hebt een goede Excel-kennis.

Je bent in het bezit van het diploma Wft-schade of bereid dit te halen.

Je bent een enthousiaste aanpakker en hebt oog voor hoofd- en bijzaken.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken zelf-organiserend, met holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Wat bieden wij?

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals 35 verlofdagen (of fulltime basis) en een Individueel Keuzebudget.

Een jaarcontract met uitzicht een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen minimaal €3.881 en maximaal €6.076 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur per week). De inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Barbara van der Est, routebepaler van het team Geld en Recht. Haar telefoonnummer is 06 - 21 89 28 66. Je kunt je sollicitatiebrief ook aan haar richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mensenwerk, telefoonnummer 070 - 445 44 81/45 39.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een schrijfopdracht maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

