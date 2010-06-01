Stage en afstuderen

Stage lopen

Je kunt op de volgende manieren stage lopen:

een korte meeloopstage

een langere stage in het tweede of derde studiejaar

een afstudeeropdracht of een onderzoek

een snuffelstage (voor havo- of vwo-leerlingen)

Mbo-stage

Voor MBO-stages moet de Consumentenbond een erkend leerbedrijf zijn voor jouw leerrichting. Dit kun je controleren bij het Kenniscentrum dat zich met jouw leerrichting bezighoudt. Erkent jouw opleiding de Consumentenbond als stageplaats? Dat betekent niet dat er ook echt een stageplaats bij ons beschikbaar is.

Heeft de Consumentenbond een stageplaats beschikbaar die bij jouw leerrichting past, maar zijn wij bij jouw Kenniscentrum nog niet erkend als leerbedrijf? Reageer dan op onze stageplaats. Wij nemen dan contact op met het Kenniscentrum zodat we erkend kunnen worden als leerbedrijf.

Stageplaats

Kijk hieronder of wij een stageplaats beschikbaar hebben. Zijn er geen stageplaatsen beschikbaar op dit moment? Helaas zul je dan verder moeten zoeken. Wij nemen open stageverzoeken niet in behandeling.