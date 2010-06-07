Een 40-urige werkweek is standaard. Bij ons zijn deeltijd werken en een 9-urige werkdag mogelijk.
Iedere medewerker krijgt 25 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast heb je de mogelijkheid om extra verlof bij te kopen.
We werken hybride: thuiswerken mag, maar hoeft niet. Verbinding hebben en houden met de organisatie en collega’s vinden we erg belangrijk. Door elkaar onder andere fysiek op kantoor te ontmoeten, houden we verbinding met elkaar.
Beloning
Je krijgt een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,85% van je bruto jaarsalaris. In dit budget zit het wettelijke vakantiegeld van 8%. Daarnaast ontvang je 9,85% extra. Het IKB geeft je de mogelijkheid om voor een groot deel zelf je arbeidsvoorwaarden samen te stellen, keuzes te maken die passen bij je eigen wensen (bijvoorbeeld extra verlof kopen), afgestemd op je persoonlijke levensfase en doelen.
Met je IKB, brutoloon en bovenwettelijke vakantiedagen kun je fiscaalvriendelijk uitruilen voor extra secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel. Denk aan bedrijfsfitness, zorgverzekeringspremie, sportcontributie, studiekosten of een fiets.
Jaarlijks worden de salarissen per 1 juni geïndexeerd volgens de contractloonindex van de AWVN.
Ontwikkeling
We stimuleren medewerkers om zich continu te ontwikkelen. Naast een uitgebreid intern opleidingsaanbod komt iedere medewerker in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van een relevante externe studie.
Woon-werkverkeer
We vinden het fijn als je op de fiets komt. Een keer in de 3 jaar mag je gebruikmaken van de fietsenregeling. Een maximale vergoeding van €749 in ruil voor je reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
De reiskosten woon-werkverkeer op basis van openbaar vervoer 2e klasse worden volledig vergoed. Kom je met eigen vervoer? Dan ontvang je een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer op basis van km’s van maximaal €2650 per jaar.
Werk je minimaal 1 dag op kantoor en reis je met de auto? Dan mag je een parkeerkaart afnemen voor de parkeergarage naast het pand of een parkeervergunning in de wijk direct naast het kantoorpand. Dit kost je €28,50 netto per maand en is op basis van beschikbaarheid.
Overig
Wij hebben een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Wij denken aan je pensioen. Je krijgt een middelloonregeling met een opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen van 1,37%. Wij stellen 21% van de pensioengrondslag (dat is jaarsalaris minus een franchise) beschikbaar aan het pensioenfonds. Daarvan betaalt de medewerker 5,25% zelf en de werkgever 15,75%.
Als je wilt, kun je in overleg 2 feestdagen ruilen voor een niet Christelijke feest- of gedenkdag.
Gezond en goed inzetbaar blijven en verzuim voorkomen, vinden we erg belangrijk bij de Consumentenbond. We hebben daarom onder andere een samenwerking met een organisatie. Zij helpen je in een veilige, digitale omgeving aan je mentale gezondheid te werken. Op de momenten dat het jou uitkomt en in een tempo dat jij prettig vindt.