Actuele vacatures

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De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Maar zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je nog reageren. Staat de vacature niet meer online, dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties kunnen we besluiten de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na indienen van je sollicitatie nog niets gehoord? Neem dan even contact met ons op.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

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Rollen bij de Consumentenbond

De meest voorkomende rollen bij de Consumentenbond hebben rechtstreeks verband met wat wij doen: testen, schrijven, adviseren en belangenbehartiging!

Denk aan experts, productonderzoekers, projectmedewerkers, ict, webdesign, social media, woordvoerders en marketeers.

Verreweg de meeste rollen in onze organisatie zijn hbo- of wo-niveau, hoewel er ook rollen op mbo-niveau zijn.