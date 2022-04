Organisatiecultuur

Inspirerende werkplek

Bij ons voel je je direct thuis. Er ligt een cultuurprogramma op maat voor je klaar. Zo leer je alles over openheid, veiligheid, vertrouwen en samenwerken binnen de Consumentenbond.

Vanaf dag 1 krijg je een buddy toegewezen. Deze collega maakt je wegwijs en geeft antwoord op al je vragen. Als je het lief vraagt haalt hij of zij zelfs je eerste kop koffie.

Zelfontwikkeling

Werken bij de Consumentenbond is niet alleen een kans om iets goeds te doen voor onze maatschappij. Je krijgt ook alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Stippel je route uit met onze coaches of maak gebruik van het brede opleidingsaanbod uit onze eigen Consumentenbond Academy.

Ook vinden we het belangrijk dat collega’s vanuit hun vakgebied elkaar motiveren en inspireren. Zo organiseren onze Merkspecialisten elk jaar een zomerparade voor collega’s met diverse sprekers en workshops.

Kernwaarden

We halen het beste uit onszelf en uit elkaar door te werken vanuit onze kernwaarden.

Ondernemend

Je werkt doelgericht, neemt verantwoordelijkheid voor je projecten maar ook voor jezelf. Grenzen stellen en onderbouwd nee zeggen horen hier ook bij. Onderweg naar je doel geldt dat progressie boven perfectie gaat. Oh ja, fouten maken mag. Graag zelfs. Als je ze maar deelt, want daar leren we dan allemaal weer van.

Samenwerkend

Je verbindt door de juiste collega’s aan te sluiten en te vertrouwen op elkaars expertise. Je pakt samen de verantwoordelijkheid. Je bent geïnteresseerd in de ander en helpt elkaar een stap verder. We nemen de tijd voor elkaar. Een kopje koffie in ons buurthuis of potje tafeltennis horen daar ook bij.

Eerlijk

Bij alles wat je doet, houd je de consument - onze klant - voor ogen. Je deelt je voortgang open met collega’s en blijft daarbij zelfkritisch. We zijn eerlijk naar elkaar en geven feedback. We werken graag hardop en staan open voor nieuwe ideeën.

Kantoortuin, stilteruimte of vanuit huis?

Een fijne werkplek is voor iedereen anders. Bij ons kies je zelf. Zit je vandaag in de kantoortuin, liever in een stilteruimte of werk je vanuit huis? Het kan allemaal. Je krijgt hiervoor veel vrijheid en de juiste handvatten. Hybride werken is ook bij ons niet meer weg te denken.