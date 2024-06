Dit ga je doen bij de Consumentenbond

De organisatie relevante inzichten leveren en informatie om op te sturen, zodat we data-gedreven beslissingen kunnen nemen. Dit doe je met behulp van (geavanceerde) analyses, geautomatiseerde dashboards en operationele rapporten.

Samen met belanghebbenden vertaal je de behoefte in informatie en inzichten en kom je zelfstandig met de best passende business intelligence oplossing.

Je doorgrondt bedrijfsprocessen en bron applicatie-functies. Daarmee ontwerp, ontwikkel en implementeer je herbruikbare geautomatiseerde datamodellen.

Je ontwikkelt datavisualisaties in gebruiksvriendelijke, interactieve, duidelijke management-dashboards en levert functionele en operationele rapporten aan.

Je werkt nauw samen met een data-engineer bij het verkennen, ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) ETL / ELT-datastromen op het dataplatform.

Je duikt zelf in beschikbare data en adviseert gevraagd en ongevraagd belanghebbenden op basis van je analyses. Je vertaalt deze analyses naar begrijpelijke en bruikbare inzichten die waarde toevoegen voor onze leden en die leiden tot een effectievere bedrijfsvoering.

Dit ben jij

Je bent een van de ambassadeurs voor onze data-gedreven organisatie.

Je bent communicatief vaardig, servicegericht en diplomatiek.

Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactief handelen belangrijk zijn.

Je kunt je goed verplaatsen in collega’s uit verschillende onderdelen van de organisatie.

Je bent proactief en in staat om door je manier van samenwerken gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Je bent gericht op creatie, hebt vernieuwende ideeën, ziet snel de samenhang van zaken en hebt een snel begrip van processen.

Je hebt daadkracht, gaat op een doortastende, onderzoekende wijze aan de slag en hebt overzicht over en structuur in je werkzaamheden.

Je bent sterk analytisch ingesteld en beschikt over strategische kennis. Op basis van je eigen oordeel neem je daadkrachtige besluiten.

Je streeft continu naar kennis, trekt gegronde conclusies en benadert problemen door het scheiden van hoofd- en bijzaken.

Verder breng je mee

Aantoonbare werkervaring op hbo-niveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding HEAO-BE of BI.

Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met tools uit Microsoft BI stack, PowerBI, PowerQuery, (T)SQL en DAX.

Ervaring met ERP en Finance applicatie migraties en implementaties is een pré.

Kennis van Python is een pré.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €3881 en €6076 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter van Wijk, telefoonnummer 06 - 401 56 764. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 070 - 445 44 81 of 06 - 500 94 864.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Solliciteer nu