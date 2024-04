Het team Search en Paid Media is verantwoordelijk voor de performance-kanalen van de Consumentenbond. Hieronder vallen ook de online marketingdisciplines SEO en SEA. En daarvoor hebben we een stageplek voor 32 tot 40 uur in de week.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Copywriting voor SEO-bestemmingspagina’s.

SEA-campagnes beheren, analyseren en optimaliseren.

Linkbuilding-campagnes verzorgen.

SEO-analyses maken en adviesrapporten opstellen.

Verder is er natuurlijk ruimte voor je eigen ontwikkel- en leerdoelen. We werken met diverse systemen en tools waarmee we je graag kennis laten maken. Je wordt begeleid door onze specialisten en leert binnen enkele maanden veel over online marketing. Daarna mag je met de opgedane kennis in de praktijk aan de slag. Zo kun je dagelijks actief bijdragen aan de missie van de Consumentenbond.

Dit ben jij

Je bent een derdejaars hbo-student Commerciële Economie of volgt een vergelijkbare opleiding.

Je bent beschikbaar voor een periode van minstens 20 weken.

Je vindt het leuk om data te analyseren en er daarna acties aan te koppelen.

Je kunt al aardig overweg met Excel, maar wilt dit nog verder verbeteren.

Je wilt graag meer leren over SEO en SEA.

Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend.

Je neemt initiatief en kunt goed samenwerken.

En verder ben je: eerlijk, nieuwsgierig en leergierig.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op 1 zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken. Op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Een salaris van €273 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze ambitie is om iedereen in Nederland zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen . Dit doen we door bedrijven en overheden scherp te houden en klanten te ondersteunen.

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roy Smid, telefoonnummer 070 - 445 4117. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mensenwerk, telefoonnummer 070 - 44544 81/4539.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.