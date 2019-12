3D Systems Cube 3D printer

Eerste indruk|De Cube 3D-printer van 3D Systems was te koop bij de Dolle Dwaze dagen van de Bijenkorf. Hoe werkt de eerste consumenten-3D-printer in de praktijk?

Cube 3D printer review

Met de Cube 3D-printer van 3D Systems kun je bijna alles printen. Van gratis te downloaden designs tot eigen ontwerpen. Maar wie de nauwkeurigheid van een Lego-blokje verwacht, komt bedrogen uit.

Het nut van een 3D-printer

3D-printen is een revolutie voor de productie- en ontwerpwereld, maar het is de vraag of en wanneer het zin heeft om als particulier een 3D-printer in huis te hebben. Het is nu vooral heel leuk en bijzonder: een schakelketting kan bijvoorbeeld aan een stuk geprint worden. Online kun je allerlei ontwerpen vinden, vooral voor sieraden en smartphone-hoesjes. Misschien wordt in de toekomst een 3D-printer vooral gebruikt om kapotte of missende onderdelen te printen.

Creatievelingen die in staat zijn een 3D-ontwerp te maken, kunnen met een 3D-printer complexe objecten maken die met de hand niet te maken zijn. Voor modelbouwers zien we ook mogelijkheden, maar voor de gemiddelde consument is het voorlopig vrij zinloos een 3D-printer op het verlanglijstje te zetten. Wie wil experimenteren met 3D-prints, kan ze ook laten printen bij verschillende 3D-printservices.

'Betaalbare' 3D-printer

De Cube is een van de eerste 3D printers die bedoeld is voor consumenten. Dat wil zeggen: enigszins 'betaalbaar' én kant-en-klaar in de doos, niet als bouwpakket. Wij kochten hem tijdens de Dolle Dwaze Dagen van de Bijenkorf voor €1050. Wie nu de Cube zou willen kopen, moet hem bestellen in Amerika en betaalt dan ongeveer €1100 inclusief een cartridge en verzendkosten, maar exclusief invoerrechten.

Aan de slag

Voor je echt met de Cube 3D-printer aan de slag kunt, moet je wel een beetje geduld hebben. Je moet eerst een aantal handelingen verrichten:

een account aanmaken op www.cubify.com; jouw exemplaar van de Cube 'activeren' door het serienummer online in te voeren en de code die je dan per e-mail krijgt in te voeren via het aanraakscherm van de Cube; de Cubify-software, de handleiding en 25 gratis printbare ontwerpen downloaden, uitpakken en installeren; de ad-hoc wifi-verbinding maken. Dat gaat makkelijk, maar het is net zo makkelijk het ontwerp op de meegeleverde usb-stick te zetten en die in de printer te steken.

Cubify software

De bijbehorende Cubify-software geeft duidelijk de workflow aan: Import, Heal, Orient & scale, Center, Build en Print.Heel makkelijk, maar wij bleven aanvankelijk steken bij 'build', waarin het 3D-ontwerp wordt omgezet in een printbestand. Cubify adviseerde ons om de Windows-instellingen om te zetten naar 'USA'. 'Soms hebben locatie-instellingen invloed op de interpretatie van getallen.' De software is eenvoudig, maar het gebruiksgemak kan nog wel iets beter:

Het blauwe werkvlak is gemarkeerd met aanduidingen in inches, terwijl je wel in (milli)meters kunt werken.

Om een ontwerp te verwijderen, kun je niet op 'delete' drukken, maar moet je klikken op 'unload'.

In- en uitzoomen gaat alleen met het scrollwieltje.

Je moet zelf bedenken en aan- of uitvinken of het te printen ontwerp steuntjes en/of een 'raft' (ondergrond) nodig heeft.

De toetscombinatie Ctrl-Z werkt niet om acties ongedaan te maken.

Wat geweldig dat dit kán

Vanwege de instellingsproblemen op de computer printen we eerst maar eens één van de drie kant-en-klare printbestanden die op de meegeleverde usb-stick staan. Een likje speciale, afwasbare lijm op de 'printplaat' en het apparaat kan opwarmen en aan de slag. In anderhalf uur tijd komen veel collega's met verbazing en enthousiasme kijken hoe een zes centimeter hoge neongroene toren wordt opgebouwd. Laagje voor laagje zien we zelfs een wenteltrap ontstaan. Wat geweldig dat dit kán. Een collega noemt het gekscherend zelfs een 'bijna religieuze ervaring'.

Het enige nadeel lijkt op dat moment het geluid. Het klinkt aanvankelijk best grappig tijdens het printen, maar na een paar minuten zijn we het al spuugzat. Zelfs in ruststand hoor je de ventilator heel duidelijk.

Legoblokjes printen

In ons enthousiasme gaan we de uitdaging aan om een van internet gedownload 4x2-legoblokje te printen. Dat is niet zo'n succes, want het blokje pas voor geen meter op echte Lego. De nauwkeurigheid van de Cube komt niet in de buurt van die van Lego, zoals op de foto links duidelijk te zien is. Die van de Cube is een halve millimeter, van Lego een honderdste!

Het legoraampje rechts blijkt wel bruikbaar met echte Lego. De eerste printpoging staken we halverwege: de draadjes kunststof gaan alle kanten op. Dit is te voorkomen door in de software te kiezen voor 'supports on'. Dan worden er steuntjes meegeprint die je er later afbreekt of snijdt.

Zelf ontwerpen

In de Cubify-software kun je niet zelf ontwerpen. Dat kan wel in Cubify Invent ($50), maar ook in het gratis Google Sketchup. Je hebt dan wel een plugin nodig die de Sketchup-bestanden omzet naar .stl-bestanden. De Cube kan objecten printen van maximaal 14 x 14 x 14 cm groot.

Opstartproblemen

Voor je met de Cube 3D-printer aan de slag kunt, moet je eerst een account aanmaken op www.cubify.com. Vervolgens moet je jouw exemplaar van de Cube 'activeren' door het serienummer online in te voeren en de code die je dan per e-mail krijgt in te voeren via het aanraakscherm van de Cube.

Gelijk met de code krijg je ook aan aantal links voor de Cubify software, de handleiding en 25 gratis printbare ontwerpen. Het kost even tijd om alles te downloaden, uit te pakken en te installeren. De ad-hoc wifi-verbinding is eenvoudig te maken, maar het is net zo makkelijk het ontwerp op de meegeleverde usb-stick te zetten en die in de printer te steken.

Knalkleuren

De Cube kan met maar één kleur tegelijk printen. Er zijn tien verschillende kleuren beschikbaar. Een losse cartridge bestellen ($50) komt neer op €70 inclusief verzendkosten, exclusief invoerrechten. Met één cartridge kun je ongeveer 13 tot 15 smartphone-hoesjes printen (als je dat zou willen).

3D-scannen kan niet

Het is met de Cube niet mogelijk om een object te scannen en er vervolgens een kopie van te maken. De Cube is immers geen 3D-scanner. Op internet zijn wel voorbeelden te vinden van 3D gescande objecten, gezichten en complete mensen die vervolgens in 3D geprint kunnen worden.