Eén cent voor een zwarte tekstpagina

Aan inkt voor een zwarte pagina met tekst ben je slechts 1 cent kwijt met de HP Officejet Pro 8600 en Pro 8600 Plus en de Epson Workforce Pro WP-4535. Ook de inktkosten voor een foto op A4-formaat fotopapier zijn nog nooit zo laag geweest: slechts 38 cent.

Iemand die jaarlijks 250 zwarte tekstpagina's, 100 pagina's met tekst en afbeeldingen in kleur en 25 foto's print, is met deze nieuw geteste printers slechts twee tientjes kwijt aan inktkosten.

Hoge aanschafprijs

Toch zijn deze all-in-ones alleen geschikt voor veelprinters. De aanschafkosten zijn namelijk pittig: tussen de €240 en €280. Die hoge aanschafprijs haal je er alleen uit als je veel print. Ter vergelijking: iemand met een printer die €70 kost en zwarte tekstpagina's print voor 6 cent aan inkt, is pas na meer dan 3000 afdrukken duurder uit.

Over de afdrukkwaliteit en snelheid zijn we tevreden, maar er zijn goedkopere printers die betere scores halen. Daarbij maken deze zuinige printers flink wat lawaai en nemen ze behoorlijk veel plaats in.

