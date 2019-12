Aanbieding Aldi: HP B010A AIO Photosmart

De HP Photosmart e-All-in-One van de Aldi-aanbieding is eerder door de Consumentenbond getest en is dan ook in de productvergelijker te vinden. Hij maakt printjes van goede kwaliteit en doet dit zelfs best snel. Ook kun je er goed mee kopiëren en scannen en het is een gebruiksvriendelijke printer. Het is wel basismodel zonder extra functies als een fax, dubbelzijdig printen of de mogelijkheid om foto's af te drukken vanaf een geheugenkaartje. Ook kun je hem niet aansluiten op het thuisnetwerk. Een ander nadeel is dat deze printer geen kleurenprints meer maakt als de zwarte inkt op is.

De inktkosten bij deze printer zijn iets lager dan gemiddeld, vooral bij kleurenfoto's op A4. Positief is ook dat de kleurencartridge niet gecombineerd is. Als één van de drie kleuren op is, hoef je dus niet de hele cartridge te vervangen, maar slechts één kleur.

Absoluut geen miskoop dus, maar toch hoef je je niet naar de Aldi te haasten om een exemplaar te bemachtigen. Deze printer is namelijk voor dezelfde prijs verkrijgbaar bij veel andere winkels. Ook menige webwinkel biedt de HP Photosmart e-All-in-One (B010A) aan voor €70.