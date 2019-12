Aanbieding Blokker: HP Deskjet 3050

Nieuws|Vanaf maandag 26 september tot en met woensdag 5 oktober is de HP Deskjet 3050 in de aanbieding bij de Blokker voor €49,95. Koopje of miskoop?

De HP Deskjet 3050 is sinds augustus 2010 te koop en wordt niet meer gemaakt, omdat het model is opgevolgd door de nieuwe HP Deskjet 3050A. De Consumentenbond testte de Deskjet 3050 begin dit jaar en de printer kwam helemaal niet slecht uit de bus. De printkwaliteit van foto's op fotopapier is zelfs zeer goed. Jammer genoeg komen de geprinte foto’s niet goed uit de vochtbestendigheidtest. Ook is de kwaliteit van zwart/wit printjes wat minder. Met de Deskjet 3050 kun je ook scannen en kopiëren. Dit werkt zonder problemen. Het grootste nadeel is dat de printer erg veel inkt verbruikt. Zo kost een A4 foto meer dan €1 aan inkt. Ook heeft hij een gecombineerde kleurencartridge, die je helemaal moet vervangen als één van de kleuren (cyaan, magenta of geel) op is.

De HP Deskjet 3050 is nog in veel (web)winkels te koop, meestal voor een prijs van rond de €70. De aanbieding van de Blokker mag er dan ook wezen.

Bron: Blokker