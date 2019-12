Aanbieding MediaMarkt: Canon Pixma MG8250

Nieuws|Vanaf vrijdag 27 september tot en met zondag 29 september is de Canon MG8250 fotoprinter in de aanbieding bij de MediaMarkt voor € 179. Koopje of miskoop?

De Canon MG8250 is sinds 2011 te koop. De Consumentenbond testte de MG8250 en de printer kwam helemaal niet slecht uit de bus. De printer is snel in gebruik en de afdrukkwaliteit van kleurenfoto's is goed. De printer wordt vanaf €259 te koop aangeboden, en de prijs van de MediaMarkt Webwinkel ligt daar dit weekend ver onder.

Toch raden we deze printer niet zonder meer aan: hij verbruikt vrij veel inkt en de printkwaliteit van zwarte teksten valt nogal tegen. Bij incidenteel gebruik verbruik je 140% meer inkt dan bij frequent gebruik - en dat is een hoop. Je kunt echter niet alleen op inkt besparen, maar ook op de aanschafprijs. Er zijn modernere printers met een beter testresultaat - voor minder geld. Bekijk ze in onze printertvergelijker.