Canon Selphy CP910

Conclusie

De Selphy CP910 is een kleine fotoprinter waarmee je makkelijk en snel een foto kunt printen. De fotokwaliteit is goed en is vergelijkbaar met foto’s van een fotoafdrukservice. Er zitten veel opties op om de foto’s aan te passen, maar helaas zijn de instellingen wat onduidelijk als je via wifi print.

Afdruktechnologie

Het is een zogeheten 'dye-sublimatie'-printer en die werkt anders dan bijvoorbeeld een inkjetprinter. De cartridge bevat een soort folie waar de kleureninkt op zit en samen met de printkop die heet is, zorgt dit voor thermische overdracht van de inkt.

Tijdens het printen kun je goed zien hoe de print laag voor laag wordt opgebouwd; eerst de gele inkt, dan de roze/rode (magenta), daarna de blauwe (cyaan) en als laatste een soort coating-laag. Deze coating zorgt ook voor de afwerking. Standaard is de afwerking glossy maar je kunt ook voor semi-glossy kiezen in het menu.

Het papier gaat op en neer door de printer, daarom moet de ruimte (ter grootte van een foto) achter de printer vrij zijn. Zelf het eigen snoer van de printer kan de foto al beschadigen.





Cartridges en papier

Door de manier van printen heb je andere cartridges nodig dan bij inkjetprinters. Canon verkoopt de cartridges en het papier samen; wanneer het papier op is dan weet je dat de cartridge ook volledig gebruikt is.

Naast de cartridge heb je een speciaal papier en een papiercassette nodig. In die cassette leg je het papier in en dat geheel klik je in de printer. Je kunt alleen het door Canon zelf verkochte papier gebruiken.

Wij probeerden het ansichtkaartformaat; de cassette die je hiervoor nodig hebt krijg je bij aankoop. Er zijn ook andere maten en soorten papier zoals creditcardformaat, vierkante stickers en ministickers. Voor deze kleine papiersoorten zul je een andere cassette moeten aanschaffen.

Mogelijkheden

We hebben een foto geprint vanaf:

een smartphone;

een laptop;

een camera;

een usb-stick;

een geheugenkaart.

Als je wilt printen vanaf een smartphone moet je eerste app ‘Canon Easy Photoprint’ downloaden (voor Apple iOS en Android). Daarna is het mogelijk om via wifi te printen door middel van een ‘access point’: de printer toont een code zodat je verbinding kunt maken met de printer. Op deze manier verbind je ook een camera met de printer, maar dan zonder de app. Op een meegeleverde CD staat de driver voor printen vanaf een computer of laptop. De printer kan ook worden verbonden met je eigen wifi-thuisnetwerk.

Fotokwaliteit

De Selphy print een foto binnen één minuut. De kwaliteit van de foto’s is goed, de kleuren zijn mooi en ook de zwart-wit foto’s zien er keurig uit. Bij sommige foto’s ogen huidtinten wat flets, maar over het algemeen zijn we dik tevreden.

De Selphy kan printen tot op de rand. Links en rechts van de foto zitten twee witte stripjes die je na het printen eraf haalt: het kleine kartelrandje dat overblijft ziet er netjes uit.

Al met al worden de foto’s snel geprint en is de kwaliteit vergelijkbaar en met die van een fotoafdrukservice.

Instellingen verwarrend

Het menu is simpel, al had het wat gebruikersvriendelijker gekund. Ook de app en de instellingen in het printmenu van de laptop zijn overzichtelijk.

Op de website van Canon zie je dat je foto’s kunt bijsnijden ('croppen' genoemd), dat je fotocollages kunt maken en filters kunt toepassen zoals een zwart-witfilter. Helaas vinden we deze opties niet terug in de instellingen wanneer we printen vanaf onze smartphone en een laptop.

Als we de instellingen op de Selphy zelf aanpassen dan gebeurt er iets raars: als we vanaf een smartphone printen, werkt de collagefunctie niet. Hij voegt dan echter wel de gekozen zwart-witfilter toe en de semi-glossy afwerking. Vanaf de laptop werken de meeste instellingen niet, maar de afwerking weer wel. Het printgedrag is dus niet consequent voor de verschillende apparaten waar je vanaf print. Dat zorgt voor verwarring.



De instellingen werken beter als je print vanaf een usb-stick of een geheugenkaart. Maar het viel ons op dat je op het scherm van de Selphy géén voorbeeldweergave (preview) te zien krijgt; dat is een gemis want dan weet je niet of het filter dat je gekozen hebt wel mooi is. Ook toont de voorbeeldweergave niet hoe bijvoorbeeld een collage eruit gaat zien.

Met of zonder rand

Vanaf elke bron kun je aangeven of je met of zonder kader wilt printen.

Foto’s hebben soms een andere verhouding dan het fotopapier. De Selphy vergroot dan de foto zodat hij beeldvullend wordt. Hierdoor kunnen delen van foto eraf vallen. Het is daarom ook weer jammer dat je geen voorbeeldweergave krijgt, want bij onze vakantiefoto viel daardoor de lucht er net af. Wat daardoor resulteert in een foto die er een stuk slechter uitziet dan het genomen origineel.

Zelf bewerken

Je wilt eigenlijk niet dat het een verassing is hoe de foto eruit zal komen, dat is zonde van het papier. Daarom is het beter, als je een foto wilt bewerken, om de foto’s zelf aan te passen op je smartphone of laptop. Er zijn veel gratis apps beschikbaar voor smartphones om collages te maken of om filters mee toe te passen.

Als je zonder kader print, zorg er dan voor dat je de foto zo bewerkt zodat hij dezelfde verhouding heeft als het papier. Daarmee voorkom je dat er onverwachts delen van de foto afvallen.

Kosten

Een foto printen op de Selphy kost ongeveer 47 cent per foto als je een kleine verpakking koopt van 36 foto's (met cartridge), met een grote verpakking van 108 foto’s (met cartridge) kom je uit op zo’n 37 cent per foto. Het is niet goedkoop, maar daar krijg je wel goede kwaliteit prints voor terug.

Het voordeel van altijd de cartridge en het papier samen kopen is dat je precies weet hoeveel je nog kunt printen en niet bang hoeft te zijn dat de inkt op is.

Portable

Canon noemt de Selphy 'portable' (draagbaar) en gebruikt termen zoals ‘voor prints, waar je ook bent’. Hoewel de Selphy er aandoenlijk klein uitziet voor een printer, heeft hij ongeveer de afmetingen van grote broodtrommel en weegt hij ruim 800 gram. Bovendien is de Selphy samen met de grote oplader en de papiercassette niet zó klein dat je het zomaar overal mee naar toe zult nemen. Maar draagbaar is hij in principe wel.

Het is overigens mogelijk om een losse accu en een acculader te kopen. Dit is wel prijzig, samen kosten ze meer dan de Selphy zelf.

Wat is de Canon Selphy CP910?

De Canon Selphy is een kleine fotoprinter die binnen een minuut je foto print.

Belangrijke eigenschappen