Eerste indruk|De Lexmark Genesis S815 is een opvallende all-in-oneprinter met een bijzondere scan- en kopieertechniek. Met de 'Flash Scan-technologie' wordt een foto van het te scannen document gemaakt. Dit gaat heel erg snel en de kwaliteit van de scan is goed. Maar dit betekent nog niet dat de traditionele techniek met de scanarm aan vervanging toe is.

Lexmark Genesis S815: wat is het?

De (dure) Lexmark Genesis S815 is een all-in-one inkjetprinter. Bijzonder aan deze printer is de 'Flash scan-technologie'. Deze techniek werkt met een 10 megapixelcamera die als het ware een foto maakt van het te scannen document. Deze camera zorgt ervoor dat er direct een preview van het document wordt weergegeven op het scherm. Ook zorgt hij voor een hoge scansnelheid in, volgens Lexmark, slechts 3 seconden.

Ook opvallend aan deze printer is het verticale, rechtopstaande ontwerp. Hierdoor neemt deze printer niet zoveel ruimte in op het bureau. Om te scannen kantel je de klep naar voren om het document erachter te plaatsen.

Met de Lexmark Genesis kun je naast printen ook kopiëren, scannen en faxen. Het apparaat heeft een kleurentouchscreen van 10 centimeter doorsnee. De printer kan automatisch dubbelzijdig afdrukken en kopiëren en heeft Wi-fi.

Bevindingen van de Consumentenbond

Lexmark claimt 'snelle en eenvoudige installatie, direct tijdbesparende instant preview, snelle kopieertijd en ongeëvenaarde scansnelheid'.

Wat zijn onze bevindingen?

Lexmark Genesis S815, review

YouTubefilmpje over de Lexmark Genesis S815

De snelle scan- en kopieertechniek van de Lexmark S815, maakte ons nieuwsgierig. We waren benieuwd naar de prestaties van deze all-in-oneprinter die bovendien een opvallend uiterlijk heeft.

Conclusie

We kunnen ver meegaan in Lexmark's claim dat de Genesis een 'snelle en eenvoudige installatie, direct tijdbesparende instant preview, snelle kopieertijd en ongeëvenaarde scansnelheid' biedt. Het kopiëren en scannen gaat inderdaad heel snel en de previewmogelijkheid is handig. Aan deze bijzonder vormgegeven printer hangt wel een hoog prijskaartje. Er zijn veel goedkopere all-in-ones met een traditionele scanarm die maar net iets langzamer scannen dan de Genesis.

Scannen met een camera

De gebruikelijke scanarm met sensor die heen en weer gaat over de glasplaat (flatbed) is vervangen door een 10 megapixel camera. Deze maakt een foto van het gehele scanoppervlak. Door een scan te maken van een raster hebben we gecontroleerd of er geen vervormingen optreden door de grote hoek van de camera. Hier was geen sprake van.

Snel scannen en kopiëren

Bij het scannen krijg je een preview van het te scannen document. Deze verschijnt niet direct, zoals Lexmark claimt, maar wel binnen een paar seconden. De preview is erg klein, maar geeft wel een idee van wat je kunt verwachten van de scan. Via het touchscreen kun je een aantal bewerkingen toepassen, zoals het aanpassen van de grootte en helderheid. Als je op de groene knop drukt, wordt er gescand naar computer, e-mail of een extern opslagmedium. Het scannen gaat snel in ongeveer 5 tot 10 seconden, afhankelijk van de gekozen kwaliteit (75 tot 300 dpi). Ook kopiëren gaat snel, vrijwel direct begint de printer een kopie uit te printen van het gescande document. Je kunt ook dubbelzijdig kopiëren, maar dan moet je de te scannen documenten wel één voor één achter de klep plaatsen.

Ontwerp

De bureauruimte die deze printer inneemt, is iets minder dan die van een normale printer, maar de Genesis is toch een flink apparaat van 42 centimeter hoog. Je voert het papier in aan de achterkant van de printer. Omdat het scanoppervlak verticaal is, is het niet zo gemakkelijk om meerdere kleine documenten in één keer te scannen. Je kunt documenten wel vastklemmen aan de bovenrand. De usb-aansluiting en geheugenkaartlezer (handig om scans direct op extern geheugen op te slaan) zitten aan de zijkant van de printer. Dit is niet handig als bijvoorbeeld je computer naast je printer staat.

SmartSolutions

Lexmark biedt sinds kort applicaties aan op je printer, SmartSolutions genaamd. De Genesis is hier ook voor geschikt. Met deze applicaties kun je bijvoorbeeld direct op je printer foto's afdrukken van je Facebook- of Picasa-account. Om SmartSolutions te kunnen gebruiken, moet je eerst een driver installeren op je computer. De driver staat op een bijgeleverde cd-rom, maar is ook te downloaden van de Lexmark-website. Wij testten het met een netbook met Windows 7. Maar helaas, het lukte ons niet, zelfs niet na meerdere pogingen, om de SmartSolutions in te stellen.

Lexprint

Het interessantst is de Lexprint applicatie die gratis te downloaden is op je smartphone, maar tot nu toe alleen voor de iPhone. Hiermee kun je direct foto's van je smartphone naar je Lexmark printer sturen. Dit werkt zeer eenvoudig. In de Lexprint app zoek je een foto en je selecteert het printicoon. Het printen start dan direct.

Eenvoudige installatie

De installatie is eenvoudig, maar al met al duurt het toch bijna een half uur inclusief het uitpakken van de doos. Niet echt snel dus. Je wordt stap voor stap door de installatieprocedure geleid met duidelijke instructies en veel plaatjes. Ook op het touchscreen wordt duidelijke informatie getoond, bijvoorbeeld over het plaatsen van de cartridges. Ook prettig is dat op het touchscreen alleen de knoppen verschijnen die je daadwerkelijk op dat moment kunt gebruiken.

Getest

De Lexmark Genesis S815 is getest in onze vergelijkende all-in-one inkjetprintertest.

Bekijk de testresultaten op aspecten als de printkwaliteit en de inktkosten van deze printer