Drie all-in-one fotoprinters

Eerste indruk|Het begin van een nieuw jaar: een goed moment om de administratie bij te werken, de studeerkamer op te ruimen en wellicht een nieuwe printer te kopen. We bekeken drie topsegmentprinters van Canon, Epson en HP, die sinds het najaar in de winkel liggen. Wat zijn de mogelijkheden en hoe goed werken ze?

All-in-one fotoprinters: review

De Canon Pixma MG6350, Epson Expression Premium XP-700 en de HP Photosmart 6520 zijn all-in-one inkjetprinters. Dat betekent dat ze ook kunnen scannen en kopiëren. Ze worden door de fabrikanten gepresenteerd als goede fotoprinters.

Installatie

Het installeren van de printers kost wat tijd. Het is belangrijk dat je stap voor stap de gebruiksaanwijzing volgt. Bij alledrie is deze begrijpelijk, met duidelijke uitleg en afbeeldingen. Het installeren van de inktcartridges is eenvoudig, maar het verpakkingsmateriaal verwijderen kost wat tijd en gepruts. Alleen de Canon moet worden uitgelijnd met meegeleverd papier. De Epson hoeft helemaal niets te printen en de HP maakt een proefafdruk met papier dat je zelf moet toevoegen. Vervolgens kun je de printers verbinden met een computer. Dit kan via het netwerk, maar ook met een usb-kabel. Storend is wel dat die niet meegeleverd wordt. Je moet dus zelf een usb-b kabel kopen.

Aanraakscherm en menu’s

Printers gaan mee met hun tijd. Zo hebben ze een touchscreen en een bedieningspaneel dat aanraakgevoelig is. Op het bedieningspaneel van de Canon Pixma MG6350 zit een aan/uit-symbool, een wifi-symbool, een homeknop en een terugknop. De symbooltjes lichten blauw op als ze actief zijn. Het menu lijkt op Apple’s iOS: drie pagina’s met app-achtige icoontjes.

Het touchscreen van de Epson Expression Premium XP-700 is kantelbaar, dat maakt het bedienen net wat makkelijker . Er is een aanraakgevoelig bedieningspaneel en een aanraakscherm van 8,8 cm. Het scherm voelt breekbaar, maar de basisfuncties zijn goed te bedienen. Het menu heeft weinig poespas, onder 'instellen' zitten de minder vaak gebruikte functies. Met je vingers moet je scrollen naar de functie die je zoekt, het scherm reageert goed.

Het scherm van de HP Photosmart 6520 heeft wat weg van een grote smartphone die op zijn kant ligt. De resolutie van het aanraakscherm is hoog, maar erg soepel werkt het niet. Verwacht geen smartphone- of tabletbediening. Heel erg is dat overigens niet: zo vaak als een smartphone of tablet zul je het scherm niet gebruiken.

Draadloos printen via Wi-Fi

Na het installeren van de printers, moet je de software op je computer installeren. Tijdens de procedure (die bij elke printer ongeveer hetzelfde is), kun je ervoor kiezen om de printer via Wi-Fi te verbinden met je computer. Stap-voor-stap met de installatiewizard gaat dat meestal goed.

De printer moet je ook met het netwerk verbinden. Dat doe je met het aanraakscherm; er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Met de wizard automatisch verbinden ben je het snelst klaar. Zorg wel dat je het wachtwoord van je netwerk bij de hand hebt.

Zo print je vanaf een smartphone of tablet.

Apps en internet

Is je printer eenmaal verbonden met het thuisnetwerk, dan kun je ook printen vanaf een tablet of smartphone. We probeerden de gratis printerapps op een iPad 3. Daarnaast gebruikten we de printfunctie in iOS (Apple Airprint).

In iOS kun je vanuit verschillende apps printen met Airprint. Het afdrukken van een foto bijvoorbeeld, gaat erg makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen: het icoontje voor delen selecteren en kiezen voor afdrukken.

Canon Easy Photo Print heeft als voordeel boven Air Print in iOS dat je de printerinstellingen kunt aanpassen. Zo kun je een foto op verschillende soorten A4-papier afdrukken en aangeven of je een afdruk met of zonder randen wilt. Nadeel is dat je niet kunt kiezen voor zwart-wit. Scannen kan ook vanuit de app.

Epson iPrint voor iPad heeft weinig poespas: in het hoofdscherm staan 6 opties: foto’s, opgeslagen documenten, online opslag (links naar Evernote, Google Drive, Dropbox en Box), webpagina’s, scannen en inkt/ toner kopen. Een met de iPad gemaakte foto afdrukken op A4-formaat (normaal papier, automatische instellingen) gaat vlot.

HP heeft verschillende apps, we probeerden ePrint; een verzameling internetdiensten waaronder dus ook een app. De ePrint app activeer je met het unieke emailadres van je printer op te geven. HP stuurt vervolgens een activatiemail naar de iPad.

Na activeren, moet je de app toegang geven tot je fotoalbum. De app loopt daar op vast, na opnieuw starten zijn de foto’s geïndexeerd en werkt de app goed. Het menu is helder, ook hier zijn er links naar Evernote, Dropbox, Google Drive en Box.

Printen via mail

Op de HP ePrint website vind je, na inloggen, gegevens over je printer en afdrukken via internet. Zo kun je via internet een bestand afdrukken met je printer. Dat doe je door het bestand te mailen naar een speciaal mailadres dat is gekoppeld aan je printer. Na ongeveer 40 seconden wordt je bestand afgedrukt. Het is mogelijk om vanaf meerdere mailaccounts te printen. Bij Epson kun je overigens ook printen via de mail, dat hebben we niet geprobeerd.

Fotokwaliteit

De printers zijn in de markt gezet als goede fotoprinters. We maakten een aantal prints ( in de beste kwaliteit), bij elke printer gebruikten we glanzend fotopapier van V& D. Ook maakten we een afdruk op het meegeleverde fotopapier van HP en dat van Canon. De verschillen zijn redelijk groot.

Wat opvalt bij de Epson is dat je alleen het eigen papier kunt selecteren in het printermenu. Er staan alleen merknamen van Epsons speciale fotopapier. Dit maakt het lastig om te bepalen welk papier je moet kiezen wanneer je ander papier gebruikt. De afdruk die we maakten heeft een lichte, gele zweem en is wat te donker in bepaalde delen (weinig contrast). Epson geeft overigens duidelijk aan dat je het beste resultaat behaalt met hun papier.

'Other photo paper'

HP doet ongeveer hetzelfde als Epson, maar geeft iets meer keus. Heb je glanzend papier van een ander merk, kies dan voor ‘other specialty papers’ of ‘other photo papers’. Voor een eerste print kozen we HP Everyday Photo Paper, Glossy, voor de tweede print ‘other photo paper’. Er was geen verschil te zien tussen de afdrukken. De HP afdruk heeft een rode zweem en is wat donker en dof. Het is de minste van de 3. De afdruk op het eigen fotopapier ziet er een stuk beter uit, wel een tikkeltje verzadigd.

Bij Canon zijn er algemene benamingen voor speciaal fotopapier. Een afdruk op ‘Glossy Photo Paper’ geeft een goed resultaat. De afdruk is natuurlijk, helder en heeft voldoende contrast. Of de instellingen bepalend zijn voor de kwaliteit, valt overigens niet te zeggen op basis van deze eerste indruk. De afdruk op Canons eigen matte papier heeft dezelfde kwaliteit als de 'Glossy' afdruk.

Zwart-wit

We maakten 5 zwart-wit printjes met de automatische instellingen op normaal papier. Noemenswaardige verschillen in kwaliteit zagen we niet. Nu is dat meestal ook niet het belangrijkste. Een print van een concertkaartje hoeft er niet geweldig uit te zien. Wat wel telt, is de snelheid. Daarin zijn er kleine verschillen. Met 37 seconden is de Canon het snelst, de HP deed er 45 seconden over. De Epson was met 55 seconden het langzaamst. Dat komt vooral door de gemotoriseerde lade. Het uitschuiven duurt ongeveer 10 seconden, daarna begint het afdrukken.

Conclusie

Qua printprestaties lijkt de Canon Pixma MG6350 vooralsnog een streepje voor te hebben op de andere twee modellen. Elk van de besproken printers gaan we overigens uitgebreid testen, de resultaten staan medio januari op onze site (die van de HP Photosmart 6520 zijn al beschikbaar). Heb je ervaring met een van deze printers? Laat het ons weten!